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ČEKA SE PRAVI MAESTRAL

SPLIT Na 95. Mrdujskoj regati startalo oko 200 brodova

Piše HINA,
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SPLIT Na 95. Mrdujskoj regati startalo oko 200 brodova
Split: Pogled sa Sustipana na start Mrduljske Regate | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Flota će jedriti poznatom rutom dugom oko 22 nautičke milje, a ovogodišnju regatu prati sunčano i toplo vrijeme s laganijim vjetrom

Oko 200 brodova startalo je u subotu u 11 sati iz Splita na 95. Mrdujskoj regati, a zbog bonace flota trenutačno čeka prvi maestral za nastavak jedrenja tradicionalnom rutom Split - Mrduja - Split dugom oko 22 nautičke milje.

Flota će jedriti poznatom rutom dugom oko 22 nautičke milje, a ovogodišnju regatu prati sunčano i toplo vrijeme s laganijim vjetrom. Prema podacima organizatora, ovogodišnje izdanje regate održava se uz rekordan broj prijava za Mrdujsku i Višku regatu. 

Split: Pogled sa Sustipana na start Mrduljske Regate Split: Pogled sa Sustipana na start Mrduljske Regate Split: Pogled sa Sustipana na start Mrduljske Regate
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Znak za start tradicionalno je dao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a regata se može pratiti i uživo putem aplikacije KWINDOO.

Direktor regate Damir Skelin rekao je da su uvjeti na moru „tipično mrdujski“ te da se čeka prvi maestral.

„Imamo neku bonacu i čekamo prvi maestral da flota pojuri prema vratima. Svi uživaju jer ovo nije samo regata, ovo je slavljenje mora“, rekao je Skelin.

Dodao je da će svi koji okrenu Mrduju biti evidentirani kao da su prošli pomoćni cilj, kako se posade zbog bonace ne bi morale dodatno zadržavati na moru.

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„Ne želimo da se itko maltretira ako je bonaca, želimo da uživaju. Cilj je da se slavi more i uživa“, rekao je.

Po završetku regate na platou JK Labud održat će se proglašenje najboljih, uz druženje, marendu i glazbeni program. Najsretniji skiper dobit će Bura gumenjak od 2,5 metra u sklopu „Nagrade po srići“, dok će pobjednici 100. dvoboja Mrduje dobiti medalje i posebne jedriličarske prsluke.

Ove godine uvedena je i nova nagrada za povratnike. Jedan sudionik koji nije jedrio Mrduju posljednjih pet ili više godina osvojit će iPhone 17.

Subotnju večer obilježit će koncert Mjesnog odbora, koji će izvesti novu Mrdujinu himnu „Mrduja - majka svih regata“. U programu će biti i natjecanje jedriličara u pripremi dalmatinske marende, ponuda hrane te prigodne izložbe fotografija.

U sklopu Mrdujske regate održava se i Humanitarna Mrduja kroz projekt „Jedrite uz Rotary za Zakladu hrvatskih sportaša“, koji se provodi u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom. Time se nastavlja višegodišnja suradnja regate sa Zakladom hrvatskih sportaša i Hrvatskim olimpijskim odborom.

Partneri i sponzori pripremili su za posade poklon-pakete, a po dolasku u cilj bit će im osigurana hrana sve do večernjeg programa. Podjela nagrada predviđena je oko 20.30 sati. 

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