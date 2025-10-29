Obavijesti

Češka: Babiševa stranka potpisat će koalicijski sporazum

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

Predsjednik Petr Pavel povjerio je Babišu mandat za vođenje pregovora o sastavljanju nove vlade u ponedjeljak. Babiš je također rekao da mu je cilj formirati vladu do sredine prosinca

Pobjednik čeških izbora Andrej Babiš izjavio je u srijedu da će njegova stranka ANO potpisati koalicijski sporazum s euroskeptičnom strankom Motoristi i krajnje desnom strankom SPD, koja je protiv Europske unije i NATO-a, 3. studenog. "Imamo usuglašeni koalicijski sporazum. Dogovorili smo se da ćemo ga potpisati u ponedjeljak, 3. studenog, na dan kada će se prvi put sastati novi Zastupnički dom", rekao je Babiš u video snimci na platformi X.

Stranke rade na zajedničkom vladinu programu koji bi trebao pomaknuti politiku prema većoj fiskalnoj potrošnji, smanjenju pomoći za obranu Ukrajine od Rusije i manjoj podršci migracijskoj i klimatskoj politici Europske unije.

Predsjednik Petr Pavel povjerio je Babišu mandat za vođenje pregovora o sastavljanju nove vlade u ponedjeljak. Babiš je također rekao da mu je cilj formirati vladu do sredine prosinca.

ANO, koji nema parlamentarnu većinu, u pregovorima je sa strankama Motoristi i SPD od izbora 3. i 4. listopada. Koalicija tih stranaka imala bi zajedno 108 od 200 mjesta u donjem domu parlamenta.

Nakon što se finalizira zajednički program rada vlade, stranke se moraju dogovoriti o imenovanju ministara.

