Češka na nogama: Građani uz predsjednika, tisuće izašle na ulice protiv vladajuće koalicije

Prosvjedi su uslijedili nakon poziva građanske inicijative "Milijun trenutaka za demokraciju", koja je pozvala pristaše da podrže šefa države u njegovom sukobu s vladajućom koalicijom, izvijestila je novinska agencija CTK.

Organizatori su objavili da se do 90.000 ljudi već okupilo na skupu u Pragu 1. veljače s istim ciljem te su najavili da će se ovoga puta pridružiti manji gradovi i zajednice diljem zemlje.

Još jedan masovni prosvjed planiran je za 21. ožujka u parku Letna u Pragu pod sloganom "Nećemo dopustiti da nam ukradu budućnost!".

U drugom po veličini gradu Brnu okupilo se između 8.000 i 10.000 ljudi, naveo je CTK, dok je nekoliko stotina izašlo u manjim mjestima.

Slike objavljene u češkim medijima prikazuju prosvjednike u gradovima uključujući Ostravu i Pardubice kako drže Pavelove portrete, prenosi Dpa.

Neki transparenti sadržavali su prekrižene fotografije članova vlade i slogane poput "Stojim uz predsjednika" i "Sramim se sadašnje vlade".

Spor je eskalirao nakon što je Pavel krajem siječnja rekao da ga je ministar vanjskih poslova Petr Macinka, koji također vodi koalicijsku stranku Motoristi, pokušao ucijeniti.

Euroskeptični Motoristi zahtijevaju mjesto u vladi za svog počasnog predsjednika Filipa Tureka, kojeg je Pavel odbio zbog ranijih rasističkih i seksističkih primjedbi.

Vladajuća koalicija, predvođena desničarskom populističkom strankom ANO premijera Andreja Babiša, ima 108 od 200 mjesta u donjem domu zajedno s Motoristima i krajnje desnom strankom Sloboda i izravna demokracija.