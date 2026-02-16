Obavijesti

News

Komentari 0
prosvjedi u 400 gradova

Češka na nogama: Građani uz predsjednika, tisuće izašle na ulice protiv vladajuće koalicije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Češka na nogama: Građani uz predsjednika, tisuće izašle na ulice protiv vladajuće koalicije
Foto: Eva Korinkova

Tisuće ljudi okupilo se u nedjelju u više od 400 gradova i općina diljem Češke u znak potpore liberalnom predsjedniku Petru Pavelu usred spora s desničarskom populističkom vladom

Admiral

Prosvjedi su uslijedili nakon poziva građanske inicijative "Milijun trenutaka za demokraciju", koja je pozvala pristaše da podrže šefa države u njegovom sukobu s vladajućom koalicijom, izvijestila je novinska agencija CTK.

Organizatori su objavili da se do 90.000 ljudi već okupilo na skupu u Pragu 1. veljače s istim ciljem te su najavili da će se ovoga puta pridružiti manji gradovi i zajednice diljem zemlje.

Još jedan masovni prosvjed planiran je za 21. ožujka u parku Letna u Pragu pod sloganom "Nećemo dopustiti da nam ukradu budućnost!".

U drugom po veličini gradu Brnu okupilo se između 8.000 i 10.000 ljudi, naveo je CTK, dok je nekoliko stotina izašlo u manjim mjestima.

U SAINT-ETIENNEU FOTO Sjećate se ovih nereda? Zbog ovoga je Marinić Kragić osuđen na rad za opće dobro...
FOTO Sjećate se ovih nereda? Zbog ovoga je Marinić Kragić osuđen na rad za opće dobro...

Slike objavljene u češkim medijima prikazuju prosvjednike u gradovima uključujući Ostravu i Pardubice kako drže Pavelove portrete, prenosi Dpa.

Neki transparenti sadržavali su prekrižene fotografije članova vlade i slogane poput "Stojim uz predsjednika" i "Sramim se sadašnje vlade".

Spor je eskalirao nakon što je Pavel krajem siječnja rekao da ga je ministar vanjskih poslova Petr Macinka, koji također vodi koalicijsku stranku Motoristi, pokušao ucijeniti.

Euroskeptični Motoristi zahtijevaju mjesto u vladi za svog počasnog predsjednika Filipa Tureka, kojeg je Pavel odbio zbog ranijih rasističkih i seksističkih primjedbi.

Vladajuća koalicija, predvođena desničarskom populističkom strankom ANO premijera Andreja Babiša, ima 108 od 200 mjesta u donjem domu zajedno s Motoristima i krajnje desnom strankom Sloboda i izravna demokracija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026