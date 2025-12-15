Obavijesti

BABIŠ ODNIO POBJEDU

Češka: Prisegla nova vlada

Piše HINA,
Češka: Prisegla nova vlada
Foto: Gregor Fischer/DPA

Nova češka vlada, savez desnice i krajnje desnice premijera Andreja Babiša, koja je zasad poslala pomiješane signale o svojim namjerama u vezi s EU i pomoći Ukrajini, položila je u ponedjeljak prisegu

Suverenistički pokret ANO milijardera Babiša odnio je pobjedu na parlamentarnim izborima u listopadu u toj zemlji članici EU-a i NATO-a koja broji oko 10,9 milijuna stanovnika. Udružio se s euroskeptičnim, krajnje desnim SPD-om i desničarskim Motoristima, čiji je glavni program protivljenje klimatskim politikama EU-a, kako bi formirao kabinet sa 108 članova u parlamentu od 200 mjesta.

Sedamdesetjednogodišnji Babiš, kojega je časopis Forbes rangirao kao sedmog najbogatijeg Čeha, bio je već premijer od 2017. do 2021., ali njegova je tadašnja vlada bila više centristička i proeuropska.

Sada je, prigodom imenovanja 9. prosinca, obećao da će se boriti za češke interese "ne samo" kod kuće, "već svugdje u svijetu".

ANO je dio grupacije Patrioti za Europu u Europskom parlamentu, gdje je i mađarska stranka Fidesz Viktora Orbana.

No nakon sastanka s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen u Bruxellesu prošlog tjedna, Andrej Babiš ustvrdio je da nije dio nikakvog "kluba" s mađarskim čelnikom i slovačkim premijerom Robertom Ficom.

Također je izjavio da pomoć Ukrajini mora biti popraćena jasnim planom za mir i prekid vatre.

Opća politička deklaracija nove vlade kaže da EU "ima svoje granice" i da nema pravo nametati odluke koje krše suverenitet država članica.

Ovaj stav sličan je onima u Mađarskoj i Slovačkoj.

Babiš je također ostao nejasan o budućnosti češke inicijative koja nabavlja streljivo velikog kalibra za Ukrajinu iz cijelog svijeta, rekavši da želi prikupiti više informacija prije donošenja odluke.

Tijekom kampanje obećao je ukinuti je, a odbacio je i ideju o nastavku bilateralne pomoći Ukrajini kazavši da bi doprinos Praga budžetu EU-a trebao biti dovoljan.

U novoj češkoj vladi je petnaest ministrica i ministara, a predsjednik Motorista Petr Macinka trebao bi postati ministar vanjskih poslova i okoliša. Ukupno, ANO ima devet ministara od kojih dvije žene, SPD tri a Motoristi ostale.

