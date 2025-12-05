Obavijesti

NOVA VLADA

Češki predsjednik će imenovati milijardera Babiša premijerom

Piše HINA,
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

U videu na društvenim mrežama, Babiš je rekao da će predati upravljanje svojim udjelom u Agrofertu neovisnom povjereniku

Dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora, češki predsjednik Petr Pavel pristao je imenovati desničarskog populističkog pobjednika izbora i milijardera Andreja Babiša premijerom, otvarajući put novoj vladi nakon više tjedana oklijevanja. Pavel je u četvrtak u izjavi na X-u rekao da će se imenovanje održati u utorak.

Predsjednik je ustrajao na tome da Babiš najprije javno objasni kako planira riješiti potencijalni sukob interesa kao političar i vlasnik velikoga poslovnog carstva s više od 250 tvrtki koje koriste subvencije EU-a.

U videu na društvenim mrežama, Babiš je rekao da će predati upravljanje svojim udjelom u Agrofertu neovisnom povjereniku. "Odlučio sam neopozivo predati tvrtku Agrofert i više nemam ništa s tim", rekao je 71-godišnjak, dodajući da će imovina prijeći na njegovu djecu tek nakon njegove smrti.

Tijekom svojeg prvog mandata između 2017. i 2021., Babiš je također povjerio svoje tvrtke takvom povjereniku.

Kritičari su doveli u pitanje vjerodostojnost tog poteza. Odlazeći premijer Petr Fiala rekao je da se nada da će Babiš "barem ovaj put održati ono što obeća javnosti", dok su drugi odbacili predloženo povjerenje kao kozmetičko rješenje.

Babiš je već potpisao koalicijski sporazum s dvjema desničarskim strankama, Strankom motorista i strankom Sloboda i izravna demokracija (SPD) novog predsjednika parlamenta Tomija Okamure, koja je protiv NATO-a i kritična prema EU.

Zajedno, tri stranke kontroliraju 108 od 200 mjesta u Zastupničkom domu, moćnijem od dva doma zakonodavnog tijela.

