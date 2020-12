Nesvakidašnji zahtjev stigao je u ponedjeljak ekipi iz Zagrebačkog 'La Štruka'. Osim finih štrukli i ostalih delicija koje nude, ovaj restoran bio je mjesto odakle su Ivan (33) i Karla (30) 'kliknuli'. Naime, ovaj par iz Zagreba je u 'La Štruku' imao svoj prvi izlazak. Zaljubili su se uz štrukle od (pazi ovo!) - češnjaka. I dok bi (vjerojatno) većini ljudi zadah s mirisom češnjaka bio odbojan, mladom paru je to svojevrsni (možemo reći) afrodizijak.

'Kako iznenaditi (zaprositi) ljubav svog života?', pitao se Ivan, s obzirom na to da su o braku već pričali, i ubrzo je došao na ideju. Pomoć je tražio od zagrebačkih ugostitelja.

- Napravili bismo te štrukle s češnjakom pa sve da nam cijeli stožer s repetiranom Alemkom stoji pred vratima. Eto, u ovoj godini razdvajanja, ima i nas koji spajamo ljude. Pozdrav svima zaljubljenima i normalnima, znamo da vas ima - objavio je La Štruk na Facebooku.

- Njihov prvi spoj bio je u La Štruku i tamo su otkrili da oboje vole češnjak. Bilo mi je jako simpatično kada je zatražio baš te štrukle. To je bila neka barijera koju su oni prešli da bi započeli iskrenu vezu - rekao je vlasnik Igor Mladinović za Telegram.

Ovakav zahtjev ih je iznenadio, nikad prije nisu dobili slični.

- To ne događa često. U cijeloj ovoj negativi baš nas je pozitivno iznenadilo i to više nego što bi nas možda iznenadilo u nekoj normalnoj godini. Puno ljudi kaže da su se upoznali u La Štruku, ali da je baš netko zaprosio nekoga sa štruklima, to još nismo imali - rekao je Mladinović.

Ovaj 'afrodizijak' je inače u ponudi kao tjedni specijalitet jednom ili dva puta godišnje pa je ekipa iz restorana posebno za par krenula po sastojke.

- U njima je poseban češnjak, odnosno listići dimljenog i sušenog češnjaka koji imaju posebnu aromu te sir koji i inače koristimo - istaknuo je vlasnik. Kada su na meniju inače stoje oko 40-ak kuna.

- Puno nam znači kada nas ljudi uključe u takve svoje lijepe trenutke. Nekako sebe nismo niti vidjeli, niti pozicionirali kao nekakav vrhunac hrvatske gastro ponude ili nešto što pretendira za Michelinove zvjezdice nego više kao neku dobru vibru grada i nešto za što bi čovjek mogao poželjeti da bude dio njegovog života - kaže Mladinović.

Pandemija korona virusa poremetila je ljubavne planove mladog Ivana koji je prosidbu odgodio, htio je Karlu zaprositi puno ranije. Planirao je to, kako kaže za Telegram, mjesecima.

- Korona mi je to malo odgodila, zatvorili su se restorani pa sam ja nekoliko puta morao u samoizolaciju pa sam stalno odgađao, do sada - kaže Ivan. Karla je, naravno, prosidbom ostala oduševljena.

- Plan je bio napraviti takav ugođaj da ju svejedno iznenadim i da joj bude jako lijepo.Te štrukle s češnjakom su joj probudile lijepo sjećanje. Kad smo pokupili štrukle i kad sam spomenuo to sjećanje i zbog čega nam je važno i kada je shvatila što sam sve napravio i kontaktirao La Štruk da bi došli do tih štrukli bilo joj je baš jako drago - tvrdi Ivan.

Ljubaznost i (ispunjavanje želja klijentima) trud zagrebačkog restorana samo je, još jednom, pomaganjem Ivanu, potvrdio svoj status kao jednog od najdražih ugostiteljskih objekata u metropoli. Ivan se nadao da će mu plan uspjeti.

- Bio sam jako sretan kada su mi odgovorili. Kada sam im se javio nisam uopće znao hoće li biti za tako nešto, ali isti dan smo se dogovorili. Bili su jako susretljivi, sve smo se lagano dogovorili i za vrijeme i za datum kada će biti spremno. Čak su nam i poklonili štrukle, to nisam očekivao, mislio sam ih platiti, ali poklonili su ih - tvrdi Ivan i nadodaje da je osoblje restorana uvijek bilo korektno prema svojim gostima, a ovaj čin je samo potvrdio da su odličan restoran i vrlo dragi ljudi.

Karla je rekla 'da', a ostalo je povijest...