ČESTO TAMO PROLAZI

Cesta na Floridi nazvana je po Trumpu: 'Do kraja života pamtit ću ovu nevjerojatnu gestu'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Reuters/

Trump je obilježio preimenovanje prometnice koja se nalazi nedaleko od njegova privatnog kluba u Palm Beachu na Floridi, što je najnoviji dodatak sve većem broju zgrada, programa i inicijativa koje nose njegovo ime

Admiral

Floridski zastupnici odobrili su da se dijelu Southern Boulevarda, ceste koja povezuje međunarodnu zračnu luku Palm Beach s Mar-a-Lagom,  Trumpovim privatnim klubom i rezidencijom, nadjene počasni novi naziv. Cestu često koristi štićena predsjednička kolona automobila kada putuje između zračne luke i imanja.

Trump je rekao da je "iznimno počašćen" priznanjem. "Pamtit ću ovu nevjerojatnu gestu do kraja života", rekao je na obilježavanju preimenovanja dijela ceste u Mar-a-Lagu.

Otkad je ponovno preuzeo funkciju predsjednika države prije godinu dana, Trumpovo se ime sve češće povezuje s nazivom važnih zdanja u Washingtonu, predložen je nov naziv za novu klasu ratnih brodova mornarice, viznu inicijativu za bogate strane državljane, vladinu internetsku stranicu za lijekove na recept i savezne štedne račune za djecu.

U Washingtonu je puno zgrada i spomenika nazvano po predsjednicima, ali su se takve počasti obično dodjeljivale dugo nakon što su oni napustili dotadašnju funkciju i obično je riječ o nacionalnim počastima koje je najčešće odobravao Kongres.

U četvrtak je venzuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado Trumpu na sastanku u Bijeloj kući uručila svoju medalju Nobelove nagradu za mir koju je dobila za 2025. godinu.

Bijela kuća je objavila da kani zadržati medalju, premda je norveški Nobelov odbor jasno rekao da se nagrada ne može prenositi na drugu osobu, dijeliti niti opozvati.  

Neki povjesničari taj potez smatraju površnim pokušajem predsjednika da učvrsti svoje nasljeđe, što bi se na kraju moglo pokazati kratkotrajnim.

Sve su češći i glasovi protiv preimenovanja prestižnog Centra izvedbenih umjetnosti J.F. Kennedy u Washingtonu u Memorijalni centar Donalda J. Trumpa i Johna F. Kennedyja, što je više izvođača nagnalo da, u znak protesta otkažu zakazane koncerte, predstave i nastupe. 

