Ceste mokre i skliske, nesreća na Jadranskoj magistrali, ograničenja zbog jakog vjetra...

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Mogući su odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila, objavio je u srijedu ujutro HAK.

Ograničenja zbog vjetra:

na Krčkom mostu (DC102), državnoj cesti DC99 Križišće-čvor Križišće, lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica-čvor Križišće te Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu).

Izvanredne situacije na cestama:

zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali (DC8) u Solinu na predjelu Širina u smjeru Trogira vozi se uz privremenu regulaciju prometa

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca

na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba

na Jadranskoj magistrali (DC8) u Solinu, Splitu, Stobreču i Podstrani