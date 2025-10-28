Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Ceste mokre, ima magle, gužve na zagrebačkoj obilaznici...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ceste mokre, ima magle, gužve na zagrebačkoj obilaznici...
Foto: HAK

Zbog povećane gustoće prometa vozi se u kolonama u pokretu i zastoje na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama radova

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla smanjuje vidljivost mjestimice u unutrašnjosti. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog povećane gustoće prometa vozi se u kolonama u pokretu i zastoje na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama radova na:

zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane
autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km
Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka (A7) u oba smjera
Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu iz smjera Solina i Podstrane.

NAJAVA RADOVA:
28. listopada od 7:00 do 17:00 sati te 29. i 30. listopada od 9:00 do 17:00 sati, zbog radova, bit će zatvorena državna cesta DC1 Karlovac-Budačka Rijeka (obilaznica Turnja). Obilazak:DC542-Mostanje-Turanj-Jelaši-Cerovac Vukmanički u oba smjera.

Izmjene u redu trajektne plovidbe bit će na blagdan, 1. studenoga, najavili su iz Hrvatskog auto-kluba u utorak.

Tako će linija 433 Zadar/Gaženica - Rivanj - Sestrunj - Zverinac - Molat - Ist i obrnuto ploviti po plovidbenom redu predviđenom za subotu.

Za blagdan,  1. studenog, trajekt na liniji 435 Zadar (Gaženica)-Bršanj(Iž)-Rava-Rava Mala plovit će po plovidbenom redu predviđenom za subotu, iz luke Zadar (Gaženica) će isploviti u 11 sati te iz luke Rava Mala u 16,15 sati, a trajekt na liniji 431 Preko-Ošljak-Zadar(Gaženica) i obratno će ploviti kao radnim danom.

Produžuje se održavanje "teretne linije" s polascima iz Splita u 6 sati i povratno iz Starog Grada u 14,30 radnim danima, osim subotom, nedjeljom i blagdanom do 7. studenoga.

Brod na liniji Šibenik-Zlarin-Prvić Luka- Prvić Šepurine -Vodice, zbog radova na rekonstrukciji rive, ne pristaje u Prvić Luku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!
ODREĐEN MU PRITVOR

Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

Šok u Sloveniji! Sabrijan Jurkovič, osumnjičen za smrt 48-godišnjaka, u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja zločina. Premijer Golob najavljuje radikalne mjere usred političke krize
Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'
VELIKA TUGA U SLOVENIJI

Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'

Muškarac osumnjičen da je do smrti tukao Aleša, pred sucem istrage je negirao zločin. Policija nastavlja s istragom...
FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'
24SATA U NOVOM MESTU

FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'

Šutar je preminuo nakon što je zadobio udarac u bratu ispred noćnog kluba. Došao je po svog sina, kojeg kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma. Kada je stigao, mladić mu je zadao koban udarac u glavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025