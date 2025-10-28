Ceste mokre, ima magle, gužve na zagrebačkoj obilaznici...

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla smanjuje vidljivost mjestimice u unutrašnjosti. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog povećane gustoće prometa vozi se u kolonama u pokretu i zastoje na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama radova na:

zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane

autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km

Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka (A7) u oba smjera

Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu iz smjera Solina i Podstrane.

NAJAVA RADOVA:

28. listopada od 7:00 do 17:00 sati te 29. i 30. listopada od 9:00 do 17:00 sati, zbog radova, bit će zatvorena državna cesta DC1 Karlovac-Budačka Rijeka (obilaznica Turnja). Obilazak:DC542-Mostanje-Turanj-Jelaši-Cerovac Vukmanički u oba smjera.

Izmjene u redu trajektne plovidbe bit će na blagdan, 1. studenoga, najavili su iz Hrvatskog auto-kluba u utorak.

Tako će linija 433 Zadar/Gaženica - Rivanj - Sestrunj - Zverinac - Molat - Ist i obrnuto ploviti po plovidbenom redu predviđenom za subotu.

Za blagdan, 1. studenog, trajekt na liniji 435 Zadar (Gaženica)-Bršanj(Iž)-Rava-Rava Mala plovit će po plovidbenom redu predviđenom za subotu, iz luke Zadar (Gaženica) će isploviti u 11 sati te iz luke Rava Mala u 16,15 sati, a trajekt na liniji 431 Preko-Ošljak-Zadar(Gaženica) i obratno će ploviti kao radnim danom.

Produžuje se održavanje "teretne linije" s polascima iz Splita u 6 sati i povratno iz Starog Grada u 14,30 radnim danima, osim subotom, nedjeljom i blagdanom do 7. studenoga.

Brod na liniji Šibenik-Zlarin-Prvić Luka- Prvić Šepurine -Vodice, zbog radova na rekonstrukciji rive, ne pristaje u Prvić Luku.