Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Ceste su mokre i skliske. Kolona na A4 kod Zagreba oko 5 km

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ceste su mokre i skliske. Kolona na A4 kod Zagreba oko 5 km
Foto: HAK

Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, a u zonama radova i privremene regulacije prometa mogući su kraći zastoji i vožnja u koloni

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog ponegdje obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, a u zonama radova i privremene regulacije prometa mogući su kraći zastoji i vožnja u koloni.

Na A4  do 3. studenog zbog radova između 96.+700 i 97.+450 km u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom, kolona između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. Na Istarskom ipsilonu vozi se usporeno između tunela i čvora (A7) Učka u oba smjera. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'
OBRAČUN ZBOG PSOVKE U ŠKOLI

Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'

Dječak je dobio snažan udarac u glavu, pa je pao. Napadač mu je gazio lice, razbio mu četiri zuba, slomio nos i vilicu, a od udaraca u trbuh i danas ima modrice
Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'
MJEŠTANI I DALJE U ŠOKU

Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'

Danima nakon tragedije u kojoj je ubijen Aleš Šutara mještani su i dalje šokirani. Romi smatraju da policija ima krivog čovjeka. 'Moj sin to nije napravio', kaže majka osumnjičenog za ubojstvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025