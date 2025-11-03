Ceste su mokre i skliske. Kolona na A4 kod Zagreba oko 5 km

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog ponegdje obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, a u zonama radova i privremene regulacije prometa mogući su kraći zastoji i vožnja u koloni.

Na A4 do 3. studenog zbog radova između 96.+700 i 97.+450 km u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom, kolona između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. Na Istarskom ipsilonu vozi se usporeno između tunela i čvora (A7) Učka u oba smjera.