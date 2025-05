Četiri točke užasa koje su dovele do strašne nesreće u Splitu

Dini Klariću, vozaču superbrze električne Tesle koji je u srijedu u Splitu jurnjavom izazvao tešku nesreću u kojoj je usmrtio 67-godišnju ženu određen je jednomjesečni istražni zatvor, a crna kutija koju automobil ima predstavlja jedan od ključnih dokaza.

Istraga će pokazati kako je došlo do nesreće, a vozaču prijeti kazna od tri do 15 godina zatvora.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu u priopćenju je točno navelo kako je došlo do ove stravične nesreće.

Ključne su četiri točke u ovoj nesreći.

Prvotno, tužiteljstvo ga sumnjiči da je 28. svibnja 2025. oko 18:34 sati u Splitu, na križanju Ulice Slobode i Velebitske ulice, upravljajući Teslom Plaid S, vozio nedopuštenom brzinom na mjestu gdje je brzina ograničena na 50 km/h odnosno 40 km/h. Iako se službeno ne spominje točna brzina, neslužbene su informacije da je jurio preko 100 km/h.

Kao drugo, navode kako je osumnjičenik izgubio nadzor nad autom i udario u rubni ivičnjak i metalnu ogradu postavljenu na betonskom ivičnjaku, te u daljnjem nekontroliranom kretanju vozila u smjeru juga u metalni stup prometnog znaka. Prema fotografijama s mjesta nesreće, taj stup je od siline udara odletio i zabio se u drugi automobil.

Tesla, kojom je upravljao Klarić, potom je udarila u metalnu zaštitnu ogradu nogostupa te se prevrnuo. U tom trenutku je udario u nesretnu pješakinju (67) na pločniku koja je na mjestu preminula. U tom prevrtanju oštećeno je još automobila.

Jedan od najbržih električnih auti

Automobil kojim je upravljao Klarić bio je Tesla Model S Plaid – jedan od najbržih električnih automobila na tržištu, s ubrzanjem do 100 km/h u manje od dvije sekunde. Ima više od 1000 konjskih snaga, a njegova cijena u Hrvatskoj kreće se između 97.000 i 120.000 eura, ovisno o opremi.

- Ovaj tip automobila nije namijenjen vozačima amaterima jer je riječ o izuzetno moćnom vozilu koje zahtijeva posebnu kvalifikaciju za upravljanje - rekao je prometni vještak Goran Husinec.

Dodao je i da vozilo posjeduje takozvanu “crnu kutiju”, koja bilježi brojne tehničke parametre vožnje, uključujući brzinu u trenutku nesreće.

- To je uređaj koji bilježi različite parametre vožnje, uključujući i posljednju brzinu vozila neposredno prije sudara. Crna kutija predstavlja jedan od ključnih dokaza u prometnim nesrećama jer daje objektivne informacije o ponašanju vozila. Ne mislim da je realno braniti se tvrdnjom da je automobil sam od sebe poludio ili da je došlo do nekontroliranog ubrzavanja. Ako se pritisne kočnica, vozilo se zaustavlja. Do sada nisam čuo za slučaj da električni automobil sam od sebe ubrzava bez ljudske intervencije, što smatram vrlo malo vjerojatnim - rekao je Husinec. Osim brzine, “crna kutija” bilježi i smjer volana, pritisak na papučice gasa i kočnice, dok su kamere na vozilu zadužene za snimanje okoline sa svih strana. Sve te snimke pohranjuju se u memoriju vozila. Iščitavanje podataka iz ovog sustava, kako se ranije pisalo, košta oko 10.000 eura.

Nakon što je izazvao stravičnu nesreću u kojoj je na mjestu umrla 67-godišnja žena, vozač Dino Klarić u petak ujutro je ispitan na Županijskom sudu.

- Prije svega, izrazio je iznimno veliku žalost za posljedice ove prometne nesreće. Radi se o osobi koja nikada do sada nije kažnjavana, radi se o osobi koja nikada nije uzimala alkohol i stimulanse - kazao je Klarićev odvjetnik Vinko Ljubičić. Policija je Klariću uzela krv i urin kako bi ga testirali na alkohol i drogu, no stručnjaci kažu:

- Neovisno ako netko nije pod utjecajem alkohola ili ako nije pod opijatima, a vozio je duplo ili tri puta većom brzinom. Tada je sudska praksa zauzela stav da se i u jednom, u drugom, ali u trećem slučaju radi o neizravnoj namjeri, o grubom kršenju prometnih propisa - rekao je odvjetnik Damir Primorac za RTL. I dok odvjetnik uhićenog Klarića tvrdi da Tesla daje vozaču prividan osjećaj sigurnosti, stručnjaci su jasni.

- Sve ipak ovisi o vozaču i njegovoj vještini. Treba reći da taj automobil ima snage više nego što ima današnja Formula 1. A njima upravljaju ljudi koji to rade na drugoj frekvenciji - rekao je sudski vještak za promet Krunoslav Ormuz.

1. Klarić je u tesli u križanje doletio brzinom većom od 100 km/h. gubi kontrolu i udara u betonski rubnjak

2. Udario je potom u prometni znak koji je od siline odletio u drugi auto, potom se opet zanosi i ide dalje...

3. Tesla nekontrolirano udara u zaštitnu ogradu uz pločnik. nalijeće na ženu (67) koja je bila uz cestu

4. Tesla se nekoliko puta prevrnula u dužni od stotinjak metara. u sudaru su oštećeni i drugi automobili