Crna kutija iz Tesle zna što se točno dogodilo u 18:51: 'Bit će ključan dokaz, sve je zabilježila'

Moj branjenik je izrazio iskreno i duboko žaljenje zbog posljedica ove prometne nesreće, rekao nam je jučer Vinko Ljubičić, odvjetnik Dina Klarića (33), vozača Tesle, koji je u srijedu poslijepodne izazvao stravičnu prometnu nesreću u kojoj je poginula pješakinja (67).

Podsjetimo, do nesreće je došlo na križanju Velebitske i Ulice slobode u 18.51 sati. Klarić i još dvojica putnika u Tesli su dojurila u raskrižje s brzinom većom od 100 kilometara na sat. Sletjeli su s ceste, prema riječima svjedoka preletjeli drugi automobil, ogradu i na pločniku udarili u nesretnu ženu koja je na mjestu poginula. Klariću je jučer zbog svega određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Njegov odvjetnik rekao je kako je Klarić aktivno iznosio obranu.

- Radi se o osobi koja nikada ranije nije bila kažnjavana, koja nikada u životu nije konzumirala alkohol, opijate ili bilo kakve druge psihoaktivne tvari, pa tako ni u ovom slučaju. Nažalost, unatoč tome, dogodila se prometna nesreća, a okolnosti pod kojima je do nje došlo bit će detaljno utvrđene tijekom daljnje istrage, prije svega temeljem rezultata prometno-tehničkog vještačenja. Trenutno je moj branjenik fizički stabilan, ali psihički iznimno potresen - rekao je odvjetnik.

- Važno je naglasiti kako moj branjenik nikada do sada nije bio kažnjavan, ni kazneno ni prekršajno. Nije odgovarao ni za jedno kazneno djelo, a također nikada nije imao ni prekršaje u prometu, uključujući prekršaje zbog brze vožnje ili sličnih prometnih prekršaja - dodao je odvjetnik.

Inače, kako doznaju 24sata, Klarić je i 2009. sudjelovao u prometnoj nesreći. Tada je motociklom na pješačkom prijelazu udario u staricu koja je tada zadobila potres mozga.

S Klarićem su u srijedu u automobilu bili su R. N. (52) i D. B. (40). Tesla nije u vlasništvu niti jednog od trojice muškaraca.

Kako doznaju 24sata, nesretna žena koja je poginula u rodu je s pulskim gradonačelnikom Filipom Zoričićem, rođenim Splićaninom.

- To je mamina sestra, nažalost. Iz razumljivih razloga ne bih u ovom teškom trenutku govorio više toga - kratko nam je rekao Zoričić.

Koliko je stravična bila ova nesreća, pričaju i sami svjedoci. Ističu kako je Tesla dojurila u raskrižje iz smjera zapada, odnosno Poljuda. Potom je vozač izgubio nadzor nad autom, udario u "bubamaru" uz cestu, doslovno preletio Twinga na semaforu, ogradu i zarotirao se na pločniku na kojem se zatekla nesretna žena.

- Prvo se čuo nenormalan fijuk koji para uši, kao zvuk rakete. I onda 'bum'. Udarac. Nešto sam radila u stanu, živim tu u zgradi 'Sunčani sat', ispred koje se sve i dogodilo... Nisam znala na koji ću prozor prvo pogledati. Mislila sam da je pala dizalica jer je tu neko malo gradilište. Kad sam vidjela da je dizalica na mjestu, izletjela sam na glavnu cestu. Scena je bila kao na filmu. A nije film. Bila je stvarnost. Sve se dogodilo u djeliću sekunde, rekli su mi da je nesretna gospođa čak pokušala potrčati. Koliko znam, bila je pješakinja, a onaj bicikl što je ležao, njega je vozač očito pokupio sa stanice za bicikle koja je tu postavljena. Taj auto od dvije tone se sručio na nju u sekundi. Rekli su mi da je doslovno letio, preletio Twinga na semaforu... Nezamisliva je ovo tragedija - ispričala nam je jutro nakon tragedije predsjednica Gradskoga kotara Bol, Snježana Šago.

Svjedoci s kojima smo razgovarali neposredno nakon stravične nesreće ispričali su kako je Klarić nakon sudara tipkao po mobitelu i promatrao štetu na automobilu.

- Promatrao sam ga kako se ponaša. Ne znam bih li njegovo ponašanje pripisao bahatosti ili šoku. Onako poluobrijane glave, sa skupom torbicom preko prsa i Versace majicom... Policajci se nisu od njega odvajali - ispričao je svjedok nesreće dodajući i kako je već čuo da proteklih dana bijela Tesla "leti" gradom.

Inače, Tesla, koju je Klarić vozio, model je S Plaid. Radi se o jednom od najbržih električnih automobila, a do 100 km/h ubrzava za manje od dvije sekunde. Tesla Model S Plaid razvija više od 1000 konjskih snaga. Riječ je o električnoj limuzini čija početna cijena u Hrvatskoj iznosi oko 97.000 eura, dok uz dodatnu opremu može doseći i 120.000 eura.

- Ovaj tip automobila nije namijenjen vozačima amaterima jer je riječ o izuzetno moćnom vozilu koje zahtijeva posebnu kvalifikaciju za upravljanje - rekao nam je Goran Husinec, sudski vještak za promet.

Ono što bi moglo policajcima olakšati posao u ovom slučaju je i tzv. crna kutija kojom su opremljeni svi noviji automobili.

- To je uređaj koji bilježi različite parametre vožnje, uključujući i posljednju brzinu vozila neposredno prije sudara. Crna kutija predstavlja jedan od ključnih dokaza u prometnim nesrećama jer daje objektivne informacije o ponašanju vozila. Ne mislim da je realno braniti se tvrdnjom da je automobil sam od sebe poludio ili da je došlo do nekontroliranog ubrzavanja. Ako se pritisne kočnica, vozilo se zaustavlja. Do sada nisam

čuo za slučaj da električni automobil sam od sebe ubrzava bez ljudske intervencije, što smatram vrlo malo vjerojatnim - dodao je Husinec.

Crna kutija osim posljednje brzine vozila bilježi i kut upravljača, pritisak na gas, kočnicu... Ovaj model Tesle opremljen je i s četiri kamere koje snimaju okolinu, sprijeda, straga i sa strana i sve te snimke spremaju se u memoriju vozila.

Iščitavanje podataka iz crne kutije, pisalo se ranije, košta oko 10.000 eura.