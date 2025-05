Četnik nije uspio donijeti pobjedu HDZ-u u najmanjoj općini. Dobili su 31 glas

Nezavisna Sanja Bjelobrk je s 88 glasova osvojila vlast u najmanjoj hrvatskoj općini Civljane. HDZ-ov Ante Gutić skupio je 31 glas. Na HDZ-ovoj listi za općinsko vijeće u toj općini našao se i Slavko Četnik koji je, naravno, zbog prezimena izazvao veliku pozornost u javnosti. Na toj listi HDZ je skupio 29 glasova.

Četnik u Hrvatskoj ima registriran OPG, a inače živi u Staroj Pazovi u Srbiji, gdje prima mirovinu. Ante Gutić je za 24sata otkrio detalje odnosa s Četnikom koji mu je veliki prijatelj.

- Slavko Četnik je moj dobar prijatelj, i to više od 20 godina. Nije on jedini Srbin na listi, ima njih još, ali prezime mu je, eto, zanimljivo, pa me sad svi zovu. Imam tri premosnice i tri stenta, ali sam odlučio opet izaći na izbore. Imam puno djece, i svi me pitaju za novac. Zato sam i sastavio listu za koju vjerujem da će biti dobitna, moram dalje se baviti pravim poslom, 300 komada rajčica neće se posaditi samo - otkrio je Gutić za 24sata.

- Riječ je o predobrom i prekrasnom čovjeku, koji je uvijek spreman pomoći svim ljudima. Nije on ovdje puno bio, godinama je radio u Srbiji, ali viđamo ga ovdje. Najviše dolazi ljeti - objasnili su mještani Civljana.