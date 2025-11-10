Četvero djece pobjeglo iz vrtića u Zagrebu! 'Pukom slučajnošću izbjegnuta je veća tragedija...'

Iz jednog vrtića na istoku Zagreba početkom listopada pobjeglo je čak četvero djece. Djeca su papučama otišla prema cesti, ali srećom je vrtić u slijepoj ulici, pa se djeci nije dogodila ništa loše, doznaje RTL Danas, piše Net.hr.

Navodno su vrata vrtića bila otključana. Javili su se i ljutiti roditelji.

- Mi kao roditelji ne možemo ostavljati malenu djecu predškolske dobi u dječjem vrtiću s 'figom u džepu', odlaziti na posao u nadi da ćemo ih tamo zateći žive i sve na broju po povratku s posla. Samo pukom slučajnošću izbjegnuta je veća tragedija - poručuju roditelji za Net.hr.

Grad Zagreb, koji je osnivač vrtića, potvrdio je incident.

- U popodnevnim satima, tijekom pospremanja stvari u garderobu koja se nalazi u predsoblju njihove sobe, četvero djece predškolskog uzrasta neopaženo je otišlo do ulaznih vratiju vrtića. Iako su vrata elektronički zaključana i iznutra se otvaraju sigurnosnim tipkalom postavljenim na povišenoj razini, djeca su ga uspjela dosegnuti te nakratko napustiti prostor vrtića. Čim je primijećeno da se djeca nisu vratila u sobu, djelatnici vrtića reagirali su u skladu s protokolom te su djeca vrlo brzo pronađena u blizini vrtića - stoji u odgovoru Grada Zagreba za RTL Danas, javlja Net.hr.

S roditeljima je održan sastanak, obaviješten je i nadležni gradski ured.

- Sljedećeg radnog dana sigurnosno tipkalo dodatno je podignuto kako bi se spriječilo ponavljanje slične situacije. Odgojiteljici je izrečeno pisano upozorenje vezano uz radni odnos - poručuju iz Grada.