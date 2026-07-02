Četvero mrtvih u navijačkim sukobima u Mexico Cityju

Četvero ljudi izgubilo je život na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na Svjetskom nogometnom prvenstvu, objavile su vlasti u srijedu.

Tridesetogodišnji muškarac je umro od zastoja srca nakon epileptičkog napada i krvarenja u probavnom traktu.

Druge žrtve su pregažene kada se mnoštvo okupilo kod spomenika Ángel de la Independencia u središtu grada, prenio je portal Aristegui news.

Muškarac (44) i djevojka (19) su se ugušili na ulici, navela je hitna služba prijestolnice na internetskim stranicama.

Gradonačelnica Clara Brugada je pozvala navijače da se "raduju odgovorno, pažljivo i s empatijom".

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino izrazio je duboko žaljenje zbog tih tragičnih događaja.

Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć na stadionu Azteca na kojem je odigrana utakmica te na proslavama diljem grada zbog različitih ozlijeda, uključujući prijelome kostiju i trovanja alkoholom.