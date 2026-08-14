Četvero ozlijeđenih u požaru kod Omiša ide u Zagreb

Tijekom pregleda opožarenog područja na području Lokve Rogoznice u petak je pronađeno tijelo, izvijestila je splitska policija, a iz KBC-a Split su izvijestili kako će četvero pacijenata ozlijeđenih u požaru iz tog KBC-a biti premješteno na daljnje liječenje u zagrebačke bolnice.

Policija je izvijestila da je tijelo pronađeno oko 13.30 sati tijekom pregleda opožarenog područja. Na mjestu pronalaska obavit će se očevid kojim će rukovoditi nadležni državni odvjetnik uz asistenciju policije.

KBC Split je izvijestio da će troje pacijenata iz jedinice intenzivnog liječenja biti premješteno u KBC Sestre milosrdnice, dok će jedna maloljetna pacijentica biti premještena u Kliniku za dječje bolesti Zagreb.

Iz KBC-a ističu da premještaj nije uvjetovan mogućnostima liječenja u splitskoj bolnici, nego potrebom očuvanja raspoloživih bolničkih kapaciteta u razdoblju najvećeg sezonskog turističkog opterećenja i povećanih potreba za hospitalizacijom.

Zagrebačke zdravstvene ustanove ponudile su pomoć i mogućnost preuzimanja dijela pacijenata, što je KBC Split prihvatio kako bi se u okolnostima povećanog opterećenja učinkovitije rasporedili raspoloživi kapaciteti i osiguralo pravodobno zbrinjavanje svih pacijenata kojima je potrebna bolnička skrb.

Veliki požar koji je u srijedu navečer izbio na području Lokve Rogoznice zahvatio je travu, nisko raslinje i borovu šumu, a zbog njegova širenja u blizini objekata evakuiran je dio stanovnika i turista. Na požarištu je angažirano 286 vatrogasaca s 93 vozila.