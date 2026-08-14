Obavijesti

News

Komentari 1
ZAGREBAČKE BOLNICE

Četvero ozlijeđenih u požaru kod Omiša ide u Zagreb

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Četvero ozlijeđenih u požaru kod Omiša ide u Zagreb
Posljedice požara kod Omiša | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

KBC Split je izvijestio da će troje pacijenata iz jedinice intenzivnog liječenja biti premješteno u KBC Sestre milosrdnice, dok će jedna maloljetna pacijentica biti premještena u Kliniku za dječje bolesti Zagreb

Tijekom pregleda opožarenog područja na području Lokve Rogoznice u petak je pronađeno tijelo, izvijestila je splitska policija, a iz KBC-a Split su izvijestili kako će četvero pacijenata ozlijeđenih u požaru iz tog KBC-a biti premješteno na daljnje liječenje u zagrebačke bolnice.

Policija je izvijestila da je tijelo pronađeno oko 13.30 sati tijekom pregleda opožarenog područja. Na mjestu pronalaska obavit će se očevid kojim će rukovoditi nadležni državni odvjetnik uz asistenciju policije.

KBC Split je izvijestio da će troje pacijenata iz jedinice intenzivnog liječenja biti premješteno u KBC Sestre milosrdnice, dok će jedna maloljetna pacijentica biti premještena u Kliniku za dječje bolesti Zagreb.

TRAGEDIJA Dogodilo se najgore. Policajci pronašli tijelo kod Omiša
Dogodilo se najgore. Policajci pronašli tijelo kod Omiša

Iz KBC-a ističu da premještaj nije uvjetovan mogućnostima liječenja u splitskoj bolnici, nego potrebom očuvanja raspoloživih bolničkih kapaciteta u razdoblju najvećeg sezonskog turističkog opterećenja i povećanih potreba za hospitalizacijom.

Zagrebačke zdravstvene ustanove ponudile su pomoć i mogućnost preuzimanja dijela pacijenata, što je KBC Split prihvatio kako bi se u okolnostima povećanog opterećenja učinkovitije rasporedili raspoloživi kapaciteti i osiguralo pravodobno zbrinjavanje svih pacijenata kojima je potrebna bolnička skrb.

Veliki požar koji je u srijedu navečer izbio na području Lokve Rogoznice zahvatio je travu, nisko raslinje i borovu šumu, a zbog njegova širenja u blizini objekata evakuiran je dio stanovnika i turista. Na požarištu je angažirano 286 vatrogasaca s 93 vozila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Na zgarištu kod Omiša pronašli tijelo. Vatra se opet razbuktala. Buknuo požar na Dinari
APOKALIPSA U DALMACIJI

Na zgarištu kod Omiša pronašli tijelo. Vatra se opet razbuktala. Buknuo požar na Dinari

Razmjeri štete utvrđivat će se nakon očevida i obilaska cijelog požarišta, a vatrogasci će danima nadzirati više od 20 kilometara njegova perimetra, istaknuto je u petak na sjednici Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije
BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'
STRAVIČNI PRIZORI

BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'

Nekoliko požara zahvatilo je hrvatsku obalu u četvrtak navečer. Gori u naselju Pogreben kod Primoštena te na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu, kao i na Omiškoj rivijeri te kod Mimica na otoku Braču. Velik požar izbio je i u mjestu Lokva Rogoznica, i to vrlo blizu ceste te je tamo na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog požara prekinut promet. - Vozile smo iz Omiša, vraćale smo se kući i doslovno smo prošle kroz požar. Posvuda je bilo pepela i žara, baš katastrofa. Mislim da smo zadnje koje smo prošle, odmah nakon nas su zatvorili cestu - kaže nam čitateljica koja nam je poslala snimke iz Lokve Rogoznice.
NOVE SLIKE UŽASA Spaljeni auti, kuće... sve je nestalo u sekundi!
VATRENA KATASTROFA

NOVE SLIKE UŽASA Spaljeni auti, kuće... sve je nestalo u sekundi!

OMIŠ U katastrofalnom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi, sedmero je životno ugroženo. Izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procijeniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026