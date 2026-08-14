Dogodilo se najgore. Policajci pronašli tijelo kod Omiša

Tijekom pregleda opožarenog područja oko 13.30 sati policijski službenici pronašli mrtvo tijelo osobe. Na mjestu pronalaska tijela obavit će se očevid, kojim će rukovoditi nadležni državni odvjetnik uz asistenciju policije, objavila je PU Splitsko-dalmatinska.

Čitatelji su nam javili da ponovno gori kod Omiša, i to na sjevernoj strani omiške Dinare. Na terenu je jedan air tractor koji se bori s vatrom. Vatra se sada preselila iznad brda i prijeti Svinišću i Podašpilju.