Četvero ozlijeđenih u sudaru na zagrebačkoj obilaznici

Četiri osobe ozlijeđene su u sudaru tri auta sudarila na zagrebačkoj obilaznici na A3 u ponedjeljak u 16.51 kod Buzina u smjeru zapada, potvrdili su iz PU zagrebačke. Iz HAK-a su tada priopćili da se vozi jednom trakom uz ograničenje od 60 km/h.

Dvije osobe su prevezli u KBC Dubrava, a dvije u KBC Zagreb. Promet se odvijao naizmjenično, uz regulaciju policije, piše Dnevnik.hr.

Očevid je u tijeku.