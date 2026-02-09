Dvoje ljudi prevezli su u KBC Dubrava, a dvoje u KBC Zagreb...
SUDAR TRI AUTA
Četvero ozlijeđenih u sudaru na zagrebačkoj obilaznici
Četiri osobe ozlijeđene su u sudaru tri auta sudarila na zagrebačkoj obilaznici na A3 u ponedjeljak u 16.51 kod Buzina u smjeru zapada, potvrdili su iz PU zagrebačke. Iz HAK-a su tada priopćili da se vozi jednom trakom uz ograničenje od 60 km/h.
Dvije osobe su prevezli u KBC Dubrava, a dvije u KBC Zagreb. Promet se odvijao naizmjenično, uz regulaciju policije, piše Dnevnik.hr.
Očevid je u tijeku.
