Žena umrla nakon operacije kuka, ministrica Hrstić priznala: Za slučaj sam doznala iz medija

Naizgled rutinska operacija kuka u Općoj bolnici Pula u siječnju završila je fatalno za pacijenticu staru oko 50 godina, piše Istra24. Žena je dva dana prije toga pala te slomila kuk i lakat. Operirali su je u nedjelju navečer kirurg traumatolog i mlađa kirurginja ortoped, koja je tek završila specijalizaciju.

Tijekom operacije je, piše istarski portal, došlo do komplikacija koje su rezultirale obilnim krvarenjem. Kirurg je ubrzano završio operaciju. Nakon otprilike sat vremena stanje pacijentice se pogoršalo. Pozvali su vaskularnoga kirurga, koji u tom trenutku nije boravio u bolnici nego nedjeljom dežura od kuće. Nova je operacija uslijedila nakon dva sata, pokazalo se da je tijekom operacije kuka probijena arterija iza zdjelične kosti. Vaskularni kirurg zašio je arteriju, no krvarenje nije prestajalo - arterija je bila probijena na još jednome mjestu, pa je oko ponoći uslijedila još jedna operacija. Pacijentica je umrla.

Ravnatelj bolnice Andrej Angelini, također kirurg, za istarski je portal odgovorio zbog čega je operacija bila u nedjelju navečer.

- Služba za kirurške bolesti Opće bolnice Pula organizirana je kao služba za zbrinjavanje akutnih i hitnih zdravstvenih stanja bez vremenskog ograničenja, odnosno djeluje 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Redoslijed i vrijeme zbrinjavanja pacijenata ovise o medicinskim indikacijama, a potom o organizacijskim mogućnostima, pri čemu se odluke donose u skladu s pravilima struke i važećim protokolima. U svim slučajevima, pa tako i u konkretnom, odluka o terminu operacijskog zahvata donesena je nakon što su bili ispunjeni svi medicinski i organizacijski uvjeti, uključujući raspoloživost operacijske sale, opreme i educiranog osoblja, te u koordinaciji s nadležnim voditeljem odjela - odgovorio je Angelini.

Ravnatelj: Nije točno da se čekalo s postupkom

Na pitanje o razlozima zbog kojih je tijekom zahvata došlo do komplikacija Angelini je rekao:

- Kirurzi Opće bolnice Pula redovito izvode operativne zahvate istog ili sličnog tipa. U ovom trenutku ne možemo potvrditi na koji je način i u kojem točno trenutku došlo do komplikacija u konkretnom slučaju. Iako se takvi zahvati rutinski izvode, krvarenja tijekom ili neposredno nakon operacijskog zahvata predstavljaju jednu od poznatih i mogućih kirurških komplikacija, koje se, unatoč pravilnoj primjeni pravila struke, ne mogu u potpunosti isključiti. Ključno je pravodobno prepoznavanje komplikacija i njihovo liječenje u skladu s medicinskim standardima. U konkretnom slučaju, nakon pojave znakova pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta, odmah su poduzete intenzivne mjere liječenja u skladu s pravilima struke. Nije točno da se čekalo s postupanjem - istaknuo je ravnatelj.

O svemu su, kako dodaje, odmah obavijestili i obitelj preminule, kao i nadležna tijela, uključujući Državno odvjetništvo.

- S obitelji preminulog pacijenta komunicirano je pravodobno, otvoreno i bez odgode. Neposredno nakon smrtnog ishoda proveden je unutarnji stručni nadzor te sudsko-medicinska obdukcija. Nalaz obdukcije, kao i kompletna medicinska dokumentacija, dostavljeni su nadležnim pravosudnim i istražnim tijelima. Opća bolnica Pula ne raspolaže informacijama o daljnjem postupanju tih tijela niti je ovlaštena takve informacije pribavljati, ali u potpunosti surađuje s nadležnim institucijama radi potpunog i točnog utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja - rekao je ravnatelj pulske bolnice.

Isto je ponovljeno i na konferenciji na medije, koja je održana u ponedjeljak u popodnevnim satima. Ondje su ponovili sve što je sam ravnatelj pričao tijekom dana. O detaljima operacija, vremenskom periodu i drugim stvarima nisu mogli pričati "jer su dio istrage".

Županijsko državno odvjetništvo u Puli odgovorilo je za portal kako "provode izvide u svezi navedenog događaja".

Ministarstvo zdravstva, kojem je na čelu bivša ravnateljica OB-a Pula, Irena Hrstić, za 24sata kratko je odgovorila da je predmet trenutačno u postupku nadzora zdravstvene inspekcije ministarstva. Dodali su iz ministarstva: "O ishodu postupanja ćemo vas pravodobno obavijestiti". Ministrica je slično rekla i u ponedjeljak prije sjednice predsjedništva HDZ-a.

- Rokovi za inspekcijski nalaz ovisit će o složenosti predmeta koji se istražuje - rekla je ona i priznala kako je za sam slučaj doznala iz medija.

- Zaključno, obitelji preminulog pacijenta još jednom izražavamo iskrenu sućut, a medijske djelatnike molimo da ovom tragičnom događaju pristupe odgovorno, bez senzacionalizma i iznošenja neprovjerenih ili netočnih tvrdnji, iz poštovanja prema preminulom i njegovoj obitelji - sugerirao je Andrej Angelini za istarski portal.

Uputili smo upit i pulskoj bolnici, odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

'Kod prijeloma kuka moguće je oštećenje femoralne arterije'

Razgovarali smo i s dobro upućenim izvorom koji nam je rekao da je pacijenticu operirao izvrstan kirurg, traumatolog koji iza sebe ima niz operacija.

- Kod prijeloma kuka moguće je oštećenje femoralne arterije jer je ona u kuku najbliže kosti, to je komplikacija koja je rijetka, ali se zna dogoditi i krvarenje može biti fatalno. Ta je arterija debela kao prst. Kad ona pukne, dolazi do velikoga krvarenja - objašnjava izvor.

Razgovarali smo i s vaskularnim kirurzima, koji nisu htjeli govoriti o slučaju s obzirom na to da ne znaju detalje nego su objasnili do čega može doći kod takvih ozljeda.

- Treba vidjeti tip prijeloma, je li sam komad kosti probušio arteriju, zašto je došlo do lezija arterije, što je učinjeno, što se moglo dodatno učiniti, to je kompleksna stvar. Sve ovisi o nalazu, kolike su ozljede. Pacijent se može spasiti ako se arterija probuši, no nekad je pitanje dodatnih bolesti. Nekad se unatoč dobroj operaciji dogodi da osoba premine, postoje vrlo teški slučajevi. U svakom slučaju ići će na vještačenje, strašno je da je žena preminula - rekli su nam vaskularni kirurzi s kojima smo razgovarali.