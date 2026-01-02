Obavijesti

MJESTO TURČIN

Četvero završilo u bolnici nakon sudara automobila u Varaždinu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Medicinska pomoć pružena im je u Općoj bolnici Varaždin, a njihove će ozljede biti naknadno okvalificirane.

Policija je objavila detalje prometne nesreće u mjestu Turčin kod Varaždina. Četvero ljudi je ozlijeđeno u sudaru dva automobila oko 18:30 sati.

- Žena starosti 34 godine upravljala je osobnim vozilom, krećući se Zagrebačkom ulicom iz smjera Varaždina prema Tomaševcu. Dolaskom do raskrižja s Kolodvorskom ulicom ušla je u raskrižje na znak zelenog svjetla na semaforu za njezin smjer kretanja, skrećući ulijevo u Kolodvorsku ulicu, a da prethodno nije propustila sva vozila koja dolazeći iz suprotnog smjera zadržavaju smjer kretanja - navodi policija.

U njezin je automobil udario vozač (38) koji je dolazio iz suprotnog smjera.

- U prometnoj nesreći ozljede su zadobile putnice iz vozila 38-godišnjaka u dobi od 41 i 27 godina te 34-godišnja vozačica kao i 35-godišnji putnik iz njezinog vozila.

