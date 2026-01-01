Obavijesti

News

DETALJI UŽASA

Teška nesreća u Koprivnici: Dva sata ranije policija vozaču uzela vozačku. Poginuo suvozač (20)

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća u Koprivnici: Dva sata ranije policija vozaču uzela vozačku. Poginuo suvozač (20)
Foto: Epodravina

Policija je vozača (28) par sati ranije zaustavila i zbog alkohola u krvi odredila mu zabranu upravljanja motornim vozilima. Tada je u krvi imao 0,92 promila alkohola.

Policija je objavila detalje teške prometne nesreće oko 8:30 sati na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici u kojoj je jedna osoba poginula, a još dvoje ljudi je teško ozlijeđeno.

Policija je vozača BMW-a (28) par sati ranije zaustavila i zbog alkohola u krvi oduzela mu vozačku. Tada je u krvi imao 0,92 promila alkohola, piše ePodravina.

Kasnije je vozač s još dvoje suvozača uslijed velike brzine udario u rubni kamen, sletio s ceste i udario u stablo.

- U prometnoj nesreći smrtno je stradao 20-godišnji suvozač, dok je 21-godišnji putnik zadobio teške tjelesne ozljede. Vozač je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život te je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava, vađena mu je krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu, kao i radi utvrđivanja prisutnosti opojnih droga u organizmu - navela je policija.

Kako piše ePodravina, sudar je bio toliko jak da je motor vozila odletio nekoliko metara dalje. 
 
Tijelo preminulog 20-godišnjaka je prevezeno na Odjel Patologije Opće bolnice Koprivnica gdje će se obaviti obdukcija.

