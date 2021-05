Ako mi ne vratiš novac i zaj... me, prvo ću ubiti tvoje da to gledaš, a onda ću doći po tebe, rekao je, prema optužnici, Denis F. (45) pokušavajući od žrtve iznuditi 22.000 eura na račun nepostojećeg duga. Kako bi ga dodatno zastrašio iz okopojasne torbice izvadio je pištolj te, uz napomenu da je prazan, u džep od jakne mu stavio metak.

Josipu K. (20), Tomislavu D. (29), Martinu Ž. (20) te Denisu F., inače policijskom službeniku, Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sudi se zbog optužbi da su od početka listopada do 20. svibnja 2020. u Zagrebu i Sv. Ivanu Zelini zajedno i po prethodnom dogovoru iznuđivali A. P. kako bi se nepripadno materijalno okoristili.

Sve je krenulo nakon što je u listopadu 2019. A. P. tražio 500 eura pozajmice od poznanika Josipa K. On ga je uputio na Tomislava D., koji mu je predao 3750 kuna uz upozorenje da će sutradan morati vratiti duplo.

Žrtva se s tim složila, no novac je prokockao u kasinu te ga nije mogao vratiti. Sredinom studenog 2019. Josip i Tomislav vode žrtvu kod javnog bilježnika u Sesvete. Govore mu da samo mora potpisati osiguranje povrata pozajmice od 500 eura te on potpisuje dvije zadužnice na ukupan iznos od 150.000 kuna, jednu na 100.000 i drugu na 50.000 kuna.

Što je zapravo potpisao saznao je tek kasnije, a dvojac mu je dao rok od tjedan dana kako bi podmirio dugovanje.

Nakon tjedan dana počeli su ga zvati i tražiti novac, a kad je žrtva rekla da ga nema, Josip mu je rekao da će onda on to dalje riješiti na svoj način.

Tad Tomislav zove žrtvina oca i dogovara sastanak te mu predočuje zadužnice. Kažu mu da je sinov dug narastao s 500 na 10.000 eura te traže da to plati do Badnjaka, što ovaj odbija.

- Onda ćemo dug preprodati jačim igračima - odgovara mu Josip. Potom početkom travnja 2020. Josip dolazi do žrtvine kuće te mu, uz dva šamara, po jedan sa svake strane obraza, govori: "Šta ti glumiš?"

Krajem travnja u priču su uključili i Martina Ž., čija je uloga bila nazvati žrtvu i ponuditi mu 2000 kuna za njegov mobitel. Nakon što je A. P. pristao, dovezao ga je na parkiralište bivšeg outleta Sv. Helena gdje su ga čekali Josip­ i Denis, kojega su predstavili pod imenim Marko. Prema optužnici, tamo mu je Denis dao metak te mu zaprijetio da ni slučajno ne zove policiju.

Uslijedilo je više prijetnji putem sms poruka i poziva, kako žrtvi, tako i njegovu ocu, nakon čega im otac pristaje predati 22.000 eura u jednom kafiću u Sv. Ivanu Zelini.

Ono što četvorka nije znala je da su žrtve obavijestile policiju te da ih na sastanku čekaju istražitelji u civilu. Na primopredaju 20. svibnja u 14 sati došli su žrtva i njegov otac te Josip i Tomislav.

Nakon što je Tomislav od žrtvina oca primio kuvertu s 20.000 eura među kojima je bila jedna označena novčanica, policajci su ih uhitili. Ispred kafića uočili su crveni Hyndai kako usporeno prolazi, a kasnijom provjerom utvrdili su da je vlasnik vozila njihov kolega Denis F.

Četvorica optuženih obranu će iznijeti na kraju postupka. Na ispitivanju u tužiteljstvu, Josip je porekao djelo tvrdeći da A. P. od svih u Zelini posuđuje novac te da je tražio i njega, a on je rekao da nema i spojio ga s prijateljem.

- Priča izmišljotine i širi laži po Zelini - rekao je Josip.

Tomislav D. kazao je da ga je Josip pitao bi li za iznos od 500 eura htio da se u njegovo ime sastave neke zadužnice. Dogovor je bio da dođe u Sesvete kod javnog bilježnika gdje su ga čekali Josip i žrtva.

- A. P. je rekao da Josip rješava neki dug i da zadužnice ne mogu biti na njegovo ime jer on nema imovine. Ne bi nikad pristao da obojica nisu bili tamo - branio se Tomislav.

Na primopredaju je došao jer su zadužnice bile na njegovo ime pa mu je Josip rekao da on mora biti prisutan.

- Nikome nisam prijetio i nisam znao o kakvim se odnosima radi. Poznajem Josipa i znao sam mu posuđivati novac. Puno je kockao i svima je bio dužan pa sam mu davao novac, a zauzvrat ništa nisam tražio - objašnjavao je.

Martin Ž. na ispitivanju je rekao da je znao da su Josip i Tomislav posudili novac A. P., ali ne i u kojem iznosu. Poruke koje su slane žrtvi s njegova mobitela slao je Josip ili je on pisao što mu je ovaj diktirao.

- Ja sam povezao Josipa s Denisom kako bi Denis pomogao u naplati duga. Iako sam odvezao A. P. do Sv. Helene nisam prisustvovao sastanku i ne znam ništa o pištolju i metku. Žao mi je zbog svega, ja i Tomislav samo smo htjeli svoje novce natrag od Josipa - kazao je Martin.

I Denis je pred tužiteljima poricao djelo. Rekao je da ostale okrivljenike poznaje iz viđenja iz noćnih klubova u Zelini.

- Jedne večeri Martin, s kojim sam bio u dobrim odnosima, pozvao me na piće. Tamo je bio i Josip. Ispričali su mi da je Josip posudio 20.000 eura nekome tko mu nije vratio i pitao što da rade. Rekao sam im da zovu policiju ili sud. Nakon pet ili šest dana Martin me ponovno zvao i rekao da dođem do Sv. Helene. Tamo je bio Martin, Josip i još jedan dečko, kojeg znam iz viđenja. Vidio sam da je taj dečko uplašen, ali nisam znao zašto. Nisam mu prijetio niti sam imao pištolj jer imam samo službeni pištolj koji ne nosim kući - tvrdio je Denis porekavši i da je žrtvi stavio metak u džep.

- Da sam znao da ga kamatare, sigurno bi to prijavio policiji. Nisam prijetio ni tom dečku ni njegovu ocu. Ne znam zašto su me Josip i Martin uključili u tu priču. Točno je da sam na dan primopredaje bio sa svojim autom kod kafića, ali zato jer sam se trebao tamo naći s prijateljem - dodao je.

Iako su Josip i Martin u vrijeme počinjenja djela bili mlađi punoljetnici, prema mišljenju sudske stručne savjetnice, s obzirom na narav djela i raniju sklonost sličnom ponašanju, na njih ne bi trebalo primijeniti Zakon o sudovima za mladež.

Na raspravi u ponedjeljak svjedočila su dvojica mladića, od kojih je jedan vozio Josipa do outleta Sv. Helena dok je drugi vozio Josipa i A. P. do javnog bilježnika. Obojica su rekla da je razgovor tekao uobičajeno te da nije bilo povišenih tonova

Sud bi na sljedećem ročištu u lipnju trebao saslušati još jednog svjedoka nakon čega će optuženici iznijeti svoje obrane.