Četvorka prošvercala više od tone duhana, zaradili 50.000€

Uskok je, na temelju kaznene prijave karlovačke policije, pokrenuo istragu protiv četvero hrvatskih državljana koje sumnjiči za nabavu i prodaju 1080 kilograma krijumčarenog duhana, čime su pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 48.600 eura. Tužiteljstvo navodi da je istragom obuhvaćeno četvero hrvatskih državljana starosti između 44 di 63 godine osumnjičenih za nedozvoljenu trgovinu u sastavu zločinačkog udruženja. Uskok sumnja da se četvorka, od 10. veljače do 26. svibnja ove godine, na području Zagrebačke i Karlovačke županije, povezala u zajedničko djelovanje radi zarade ilegalnom prodajom duhana.

U okviru realizacije tog plana, četvorka je dogovorila kontinuiranu nabavu većih količina više vrsta sitno rezanog duhana bez duhanskih markica Ministarstva financija, kao i prijevoz i njegovu daljnju preprodaju kupcima na području Karlovačke županije.

Tako je 52-godišnjak od za sada nepoznate osobe nabavljao duhan na području Zagreba te ga skladištio na nepoznatoj adresi, a potom ga zajedno sa 44-godišnjakom prevozio do Karlovca u jednom automobilu, pri čemu je 52-godišnjak u drugom automobilu osiguravao trasu kretanja do dogovorenih lokacija.

Na dogovorenim lokacijama 63-godišnjak je preuzimao duhan te ga skladištio u jednoj nenastanjenoj kući i nekorištenoj drvarnici u Karlovcu. Uskok navodi da su tamo 63-godišnjak i 55-godišnjak taj duhan pakirali u manja pakiranja i potom ga prodavali kupcima na ilegalnom tržištu.

Prema Uskokovim navodima, četvorka je zaradu dijelila sukladno svojim ulogama i dogovoru.

Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv dvoje okrivljenika, dok za ostale okrivljenike nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove.