Ceuta nakon upada migranata traži da se maloljetnike razmjesti po Španjolskoj

Premda se velika većina migranata vratila u Maroko, oko 1100 maloljetnika bez pratnje koji su stigli prije i tijekom upada i koje se ne može žurno deportirati ostalo je u enklavi, prema lokalnoj vladi. Mnogi su spavaju u privremenom smještaju u skladištima ili na ulicama jer su prihvatni centri pretrpani.

Premda regionalne vlade moraju pomagati preopterećenim teritorijima u izvanrednim situacijama, rastu napetosti između konzervativne Narodne stranke (PP) i krajnje desne stranke Vox, koje zajednički upravljaju četirima regijama, u vezi toga trebaju li se pridržavati tog zakona.

Čelnik Voxa je rekao da "nijedan euro" španjolskog novca ne bi trebao otići maloljetnim migrantima.

Čak i ako ih regije prihvate, stručnjaci upozoravaju da bi postupak identifikacije i premještanja mogao potrajati mjesecima te da bi bili potrebni individualni intervjui, izvješća i kontakti sa zemljama porijekla.

"Molimo za pomoć i podršku", izjavio je čelnik lokalne vlade u Ceuti Juan Jesus Vivas za španjolsku televiziju RTVE. "Ovo je apsolutno neodrživa situacija", dodao je.

Prema reformi zakona o imigraciji iz 2025., nakon što su migranti preplavili prihvatne centre na Kanarskim otocima, maloljetnike bez pratnje treba razmjestiti iz preopterećenih teritorija u roku od nutar 15 dana nakon inicijalne obrade.

Zbog neslaganja s tom politikom Vox je napustio pet regionalnih koalicijskih vlada kojima je 2024. upravljao zajedno s PP-om koji je podržao plan socijalističke vlade da premjesti 400 maloljetnika sKanarskih otoka na Pirenejski poluotok.

Otkako se reforma počela primjenjivati, 719 maloljetnika je prebačeno s Kanarskih otoka, prema podacima vlade iz travnja 2026., a više od 400 maloljetnika koji su došli u Ceutu je razmješteno po drugim pokrajinama.

Pitanje bi također moglo narušiti odnose Španjolske s europskim zemljama u kojima su na vlasti konzervativci, poput Italije koja je nakon upada migranata u Ceutu na mjesec dana suspendirala šengenski sporazum o slobodnom kretanju ljudi sa Španjolskom.