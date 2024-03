CEZIH od 15 h opet neće raditi! Pacijenti neće moći do lijekova, neće prolaziti niti uputnice

Zbog tehničke nadogradnje Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (CEZIH) neće biti dostupan u vremenu od subote 9. ožujka 2024. godine u 15 sati do ponedjeljka 11. ožujka 2024. u 5 sati. Ovim putem ljubazno molimo za razumijevanje sve korisnike sustava CEZIH - objavili su iz HZZO-a.

To znači da u ovom vremenu neće biti vidljive uputnice kao ni recepti u sustavu već će pacijenti morati donositi papirnate uputnice za bolnicu kao i u ljekarne ako žele podići lijek.

Ovo nije prvi put da CEZIH ne radi s obzirom da navedeni sustav svako malo zadaje glavobolje kako liječnicima obiteljske medicine, ljekarnicima, djelatnicima u bolnicama, a ponajviše samim pacijentima.

Ljetos nije radio preko tjedan dana

Sustav je pao i u prosincu, potom krajem rujna te tijekom ljeta te je bilo potpuno nemoguće doći do lijekova u ljekarnama diljem Hrvatske jer recepti nisu prolazili.

Najgore je bilo tijekom ljeta kad CEZIH nije radio preko tjedan dana zbog čega liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nisu mogli puštati uputnice, primati nalaze, a pacijenti su ostali bez lijekova.

HZZO nam je tad odgovorio kako nije točno da se radi dogradnja sustava CEZIH, da bi nam kasnije ipak odgovorili kako ipak imaju sigurnosnu dogradnju.

Sve skupa se na kraju prelama preko leđa pacijenata koji su nam ljetos ispričali kako je na njih utjecao pad CEZIH-a.

- Imam multiplu sklerozu i liječim se na Rebru te svakih šest mjeseci moram dolaziti u bolnicu, gdje mi intravenozno daju pametni lijek. Da bih ga mogla primiti, potrebna mi je uputnica D2, koja traje godinu dana. Zadnji put kad sam bila na Rebru, pitala sam ih do kada mi vrijedi te su mi rekli da sam mirna do prosinca jer da mi tad istječe uputnica. U utorak sam došla na Rebro kako bih primila navedeni lijek, no medicinska sestra mi rekla da mi je istekla uputnica i da ne mogu dobiti lijek. To mi je stvarno bila drama jer nije samo tako doći i primiti lijek. Dan prije toga moram se pripremiti za primanje terapije, uzeti slobodno na poslu i ne mogu tek tako to odgoditi. Odmah sam zvala doktoricu opće prakse, koja mi se nije javljala. Potom sam joj slala mail, na koji nije odgovarala. Potom sam zvala muža da osobno ode do nje. Kad je došao k njoj, saznao je da je pao sustav i da ne može izdati uputnicu. Nakon dugog čekanja i puno pokušaja, doktorica je uspjela poslati uputnicu i onda su mi dali lijek na Rebru. Liječnica opće prakse bila je jako uzrujana zbog problema sa sustavom - istaknula nam je jedna pacijentica.

Druga nije bila te sreće te na kraju nije mogla obaviti pregled na koji je bila naručena jer u bolnici nisu mogli vidjeti njenu uputnicu.

Liječnici obiteljske medicine stalno nam se žale da im CEZIH stvara probleme, a nerijetko se pacijenti deru na njih jer im ne prolaze ni uputnice niti recepti.