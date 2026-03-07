U Hrvatsku se vratilo još 166 ljudi charter letom iz Dubaija

Charter let u organizaciji Vlade i Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH iz Dubaija sletio je u subotu rano ujutro u Zagreb sa 166 putnika s Bliskog istoka, od kojih su velika većina hrvatski državljani, doznaje se iz službenih izvora. S Bliskog istoka se time dosad vratilo gotovo 600 hrvatskih državljana koji su se ondje zatekli usred američko-izraelskog rata s Iranom. Još jedan let s hrvatskim državljanima trebao bi u subotu navečer stići iz Rijada.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman razgovarao je u subotu s kuvajtskim kolegom šeikom Džarahom Džaberom Al-Ahmadom Al-Sabahom.

Radman je na platformi X objavio da je izrazio sućut obiteljima poginulih u napadima te solidarnost s Kuvajtom, kao i zahvalnost na pomoći hrvatskim državljanima.

"Ponovno smo potvrdili svoju osudu iranskih napada na susjedne zemlje i povreda regionalnog suvereniteta", napisao je ministar.

"Suglasili smo se da daljnja eskalacija riskira širi regionalni sukob s ozbiljnim posljedicama za energetska tržišta i globalno gospodarstvo."