Obavijesti

News

Komentari 13
EVAKUACIJA S BLISKOG ISTOKA

U Hrvatsku se vratilo još 166 ljudi charter letom iz Dubaija

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U Hrvatsku se vratilo još 166 ljudi charter letom iz Dubaija
Foto: X/MFA Croatia

Većina putnika su hrvatski državljani koji su se ondje zatekli usred sukoba između Izraela, SAD-a i Irana. Dosad se u Hrvatsku vratilo gotovo 600 ljudi, a još jedan let očekuje se večeras iz Rijada.

Admiral

Charter let u organizaciji Vlade i Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH iz Dubaija sletio je u subotu rano ujutro u Zagreb sa 166 putnika s Bliskog istoka, od kojih su velika većina hrvatski državljani, doznaje se iz službenih izvora. S Bliskog istoka se time dosad vratilo gotovo 600 hrvatskih državljana koji su se ondje zatekli usred američko-izraelskog rata s Iranom. Još jedan let s hrvatskim državljanima trebao bi u subotu navečer stići iz Rijada.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman razgovarao je u subotu s kuvajtskim kolegom šeikom Džarahom Džaberom Al-Ahmadom Al-Sabahom.

Radman je na platformi X objavio da je izrazio sućut obiteljima poginulih u napadima te solidarnost s Kuvajtom, kao i zahvalnost na pomoći hrvatskim državljanima.

OBJAVILA JE FOTKE Kći najbogatije Hrvatice otišla iz Dubaija: 'Nismo pobjegli...'
Kći najbogatije Hrvatice otišla iz Dubaija: 'Nismo pobjegli...'

"Ponovno smo potvrdili svoju osudu iranskih napada na susjedne zemlje i povreda regionalnog suvereniteta", napisao je ministar.

"Suglasili smo se da daljnja eskalacija riskira širi regionalni sukob s ozbiljnim posljedicama za energetska tržišta i globalno gospodarstvo."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
TRUMP ZAOŠTRIO Prijeti još jačim udarima na Iran u subotu: 'Stižu razaranje i sigurna smrt'
IZ MINUTE U MINUTU

TRUMP ZAOŠTRIO Prijeti još jačim udarima na Iran u subotu: 'Stižu razaranje i sigurna smrt'

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?
RASPALA SE

Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?

Istarska policija intenzivno nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti koje su dovele do smrti tri osobe u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Identitet im je i dalje nepoznat
Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'
UKRAJINA TRAŽI PREDSJEDNIKA

Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'

Dok se Zelenskog doživljava kao čovjeka Londona - a ranije i Washingtona - Klička se često percipira kao “njemački kadar”. Te će nijanse u budućoj perspektivi biti itekako važne

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026