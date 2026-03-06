Obavijesti

Kći najbogatije Hrvatice otišla iz Dubaija: 'Nismo pobjegli...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Instagram/Petra Ecclestone

Petra Ecclestone, kći Slavice I Bernieja Ecclestonea, prije nekoliko je dana proživjela pravu dramu u Dubaiju, a sada je s obitelji sjela na avion i otišla...

Bogata nasljednica i kći bivšeg vlasnika Formule jedan Bernieja Ecclestonea i Slavice Radić, Petra Ecclestone, novom se objavom na Instagramu osvrnula na turbulentno razdoblje nakon preseljenja u Dubai, pokušavajući umiriti nagađanja da je s obitelji pobjegla iz grada uslijed nedavne krize. Objavila je niz obiteljskih fotografija s putovanja, a u opisu je pojasnila situaciju.

Na fotografijama Petra pozira sa svojom djecom na aerodromu i u zrakoplovu, a na jednoj od njih pridružio im se i njezin suprug Sam Palmer. Petra je u opisu priznala da prilagodba na novi život nije bila jednostavna te se izravno osvrnula na glasine o bijegu.

"Dva mjeseca otkako smo spakirali živote i preselili se u Dubai. Nije išlo glatko kao što smo zamislili i putem je definitivno bilo nekoliko neočekivanih prepreka. Ali kao i uvijek, suočili smo se s njima zajedno kao obitelj i prebrodili smo to", napisala je Petra.

Zatim je odlučila razjasniti glavnu spekulaciju koja se pojavila u javnosti.

Foto: Instagram/Petra Ecclestone

"Također želim nešto razjasniti, nismo 'pobjegli' zbog okolnosti o kojima ljudi nagađaju. To je jednostavno bio jedini let koji smo mogli dobiti kako bismo na vrijeme stigli na Lavinijina konjička natjecanja u Europi. Jedna stvar na kojoj smo vrlo zahvalni jest koliko Dubai stavlja sigurnost na prvo mjesto te koliko smo se dobrodošlo i sigurno osjećali tijekom ove tranzicije", poručila je.

Podsjetimo, Petra je prije nekoliko dana na društvenim mrežama podijelila svoje zastrašujuće iskustvo, opisujući eksplozije u Dubaiju kao jednu od najgorih noći u njezinom životu. Upravo je taj događaj potaknuo glasine da obitelj napušta svoj novi dom.

Petra se s obitelji preselili u Dubai krajem 2025. godine upravo kako bi pobjegli od rastuće stope kriminala u Los Angelesu. Njihova odluka o preseljenju uslijedila je nakon niza neugodnih iskustava, uključujući i požare koji su ugrozili njihov dom i uništili škole njihove djece. U Dubaiju su pronašli novi dom, luksuznu vilu u Emirates Hillsu vrijednu 70 milijuna dolara, vjerujući da su konačno osigurali mirno i sigurno okruženje za svoju obitelj.

