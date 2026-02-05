CIA, američka obavještajna agencija, u srijedu je najavila da prestaje s objavljivanjem svoje publikacije "Svjetska knjiga činjenica", vrlo popularnog referentnog djela koje se godišnje objavljivalo više od 60 godina
CIA nakon više od 60 godina ukida Svjetsku knjigu činjenica
CIA, američka obavještajna agencija, u srijedu je najavila da prestaje s objavljivanjem svoje publikacije "Svjetska knjiga činjenica", vrlo popularnog referentnog djela koje se godišnje objavljivalo više od 60 godina.
"Jedna od najdugovječnijih obavještajnih publikacija i simbol CIA-e, World Factbook, prestala je s objavljivanjem", priopćila je agencija na svojoj web stranici.
"Ovaj vodič dugo je služio obavještajnoj zajednici i široj javnosti kao jedinstven i nezamjenjiv izvor osnovnih informacija o zemljama i zajednicama diljem svijeta", napomenula je agencija, ne objasnivši razlog svoje odluke.
Direktor CIA-e John Ratcliffe nedavno je najavio namjeru da ukine programe koji ne doprinose temeljnim misijama agencije.
Izvorna publikacija, tada još povjerljive prirode i pod nazivom "Osnovna nacionalna obavještajna knjiga činjenica", pokrenuta je 1962. godine. Prva inačica za javnost pojavila se 1971. godine.
Popularna među novinarima, istraživačima i studentima, knjiga je nudila detaljan pregled država, njihovih gospodarstava, oružanih snaga, resursa i društava.
Deset godina kasnije preimenovana je u "Svjetsku knjigu činjenica". Godine 1997. prešla je u digitalni format i postala dostupna svjetskoj publici na web stranici CIA.gov, gdje je godišnje primala milijune pregleda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+