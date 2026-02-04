Više od 118 tisuća djece u čitalačkom izazovu ‘15 po 15 - Cijela Hrvatska čita djeci’

Više od 118 tisuća djece bilo je uključeno u nacionalni čitalački izazov Ministarstva kulture i medija "15 po 15 - cijela Hrvatska čita djeci" koji je pokrenut kako bi se istaknula važnost čitanja naglas djeci predškolske dobi, istaknuto je u srijedu na predstavljanju rezultata.

Izazov koji je Ministarstvo provelo u okviru Nacionalnog programa za poticanje čitanja djeci od najranije dobi Rođeni za čitanje, trajao je od 15. do 29. siječnja, a sudjelovati su mogli svi koji skrbe o djeci predškolske dobi - kod kuće, u vrtiću, knjižnici, ordinaciji ili bilo gdje drugdje.

Zagreb: Konferencija za medije o rezultatima nacionalnog izazova "15 po 15 – cijela Hrvatska čita djeci" | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Na izazov se prijavilo 1300 gradova i naselja, gotovo dvije tisuće vrtića, 364 knjižnice od kojih jedan značajan dio školskih knjižnica i 994 ustanove", rekla je voditeljica programa Ruksak (pun) kulture i Rođeni za čitanje Maja Zrnčić na predstavljanju rezultata u Gradskoj knjižnici Knjižnica Grada Zagreba.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek kazala je da je osim velikog odaziva zadovoljna s reakcijama, s obzirom na brojne poruke sa željom da se program nastavi.

"Ako uzmemo u obzir da se godišnje rodi oko 33 tisuće djece to bi izgledalo da su tri generacije djece bile uključene u ovaj izazov", rekla je, dodavši da kreativnost s kojom su brojni veliki preuzeli taj izazov kako bi čitali malima, nadilazi sve ono što su mogli zamisliti.

Istaknula je da je bila jako dobra rasprostranjenost uključenosti diljem cijele Hrvatske, a kampanju su pratili i u inozemstvu te su se pridružili i neki roditelji, djedovi, bake iz drugih država, od Švedske, Njemačke, Austrije, Bosne i Hercegovine do Srbije.

"Mnogi su rekli da će nastaviti čitati svaki dan, mislim da je akcija uspjela, da smo skrenuli pažnju na važnost čitanja. Nastavit ćemo u Hrvatskoj intenzivno ulagati u promociju čitanja kako bismo omogućili našim najmlađim sugrađanima razvoj kakav oni zaslužuju", kazala je Obuljen- Koržinek.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je da čitanje ne doprinosi samo razvoju verbalnih i kognitivnih sposobnosti djece, nego u današnje vrijeme ponajviše potiče ono što nam je najpotrebnije – interakciju, povezanost i razvoj emocija.

"Upravo kroz čitanje jača odnos roditelja i djeteta, odgojitelja i djeteta, učitelja, knjižničara i šireg društva s djecom. Ta povezanost i emocionalni razvoj predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti ove akcije", rekla je Hrstić čije ministarstvo zajedno s MKM-om provodi program Rođeni za čitanje.

Predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Mirjana Kolarek Karakaš poručila je da je knjiga najbolja alternativa mobitelima.

"Djecu treba poticati da uzmu knjigu u ruke, razgovarati s djecom i poticati ih na razgovor", istaknula je voditeljica Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin, dodavši da vjeruje da će ova i slične akcije pomoći da se smanje negativni trendovi odgode upisa djece u prve razrede.