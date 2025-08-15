Obavijesti

News

Komentari 0
OPREZ!

Cijela Hrvatska pod alarmom: Bit će sunčano i iznimno vruće

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Cijela Hrvatska pod alarmom: Bit će sunčano i iznimno vruće
47
Osječani pronašli rashlađenje u Dravi | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

DHMZ je izdao za petak crvena upozorenja za kninsku i riječku regiju zbog visokih temperatura. Izdali su i narančasto upozorenje za zagrebačku, splitsku i dubrovačku regiju zbog vrućina

U petak nas očekuju vruće i vrlo vruće vrijeme s najvišim dnevnim temperaturama između 32 i 37 °C. U unutrašnjosti će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku, dok će u Dalmaciji sredinom dana i poslijepodne biti moguć poneki lokalni pljusak s grmljavinom zbog jačeg razvoja oblaka.

Osječani pronašli rashlađenje u Dravi Osječani pronašli rashlađenje u Dravi Osječani pronašli rashlađenje u Dravi
47
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita povremeno jaka, čak s olujnim udarima. Tijekom dana na obali mjestimice se očekuje okretanje vjetra na jugozapadni i sjeverozapadni.

Građanima se savjetuje oprez zbog visokih temperatura, izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana te unos dovoljno tekućine. Na Jadranu treba biti na oprezu zbog moguće jake bure, osobito podno Velebita, gdje su mogući i olujni udari vjetra.

DRAMATIČNE SNIMKE VIDEO Munje zapalile požare na Hvaru i Braču: 'Dio je ugašen, lovimo ih prije promjene vjetra'
VIDEO Munje zapalile požare na Hvaru i Braču: 'Dio je ugašen, lovimo ih prije promjene vjetra'

DHMZ je izdao za petak crvena upozorenja za kninsku i riječku regiju zbog visokih temperatura. Izdali su i narančasto upozorenje za zagrebačku, splitsku i dubrovačku regiju zbog vrućina kao i žuto za osječku, karlovačku i gospićku regiju. Za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Velebitski kanal izdali su žuto upozorenje zbog jakog vjetra. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'
UŽAS

VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'
OGLASILA SE I NOVINARKA

Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'

DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati, poručuje Derifaj Mikulaš...
Dvije godine nakon Međugorja, Gospa se ukazala u Gali, ali je sve vrlo brzo zataškano...
1. FELJTON GALA: PREŠUĆENO UKAZANJE

Dvije godine nakon Međugorja, Gospa se ukazala u Gali, ali je sve vrlo brzo zataškano...

Stalna ukazanja Gospe u Gali imalo je šestero djece, kao i u Međugorju. Ali za razliku od vidioca u Međugorju, od kojih se nitko nije zaredio, jedna od vidjelica u Gali, Andrijana Munivrana, otišla je u samostan, u red Klarisa.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025