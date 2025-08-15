Cijela Hrvatska pod alarmom: Bit će sunčano i iznimno vruće

U petak nas očekuju vruće i vrlo vruće vrijeme s najvišim dnevnim temperaturama između 32 i 37 °C. U unutrašnjosti će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku, dok će u Dalmaciji sredinom dana i poslijepodne biti moguć poneki lokalni pljusak s grmljavinom zbog jačeg razvoja oblaka.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita povremeno jaka, čak s olujnim udarima. Tijekom dana na obali mjestimice se očekuje okretanje vjetra na jugozapadni i sjeverozapadni.

Građanima se savjetuje oprez zbog visokih temperatura, izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana te unos dovoljno tekućine. Na Jadranu treba biti na oprezu zbog moguće jake bure, osobito podno Velebita, gdje su mogući i olujni udari vjetra.

DHMZ je izdao za petak crvena upozorenja za kninsku i riječku regiju zbog visokih temperatura. Izdali su i narančasto upozorenje za zagrebačku, splitsku i dubrovačku regiju zbog vrućina kao i žuto za osječku, karlovačku i gospićku regiju. Za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Velebitski kanal izdali su žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

