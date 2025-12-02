Cijeli tjedan su posvetili znanosti: 'Znanstvenici će nam pričati o sapunu i munjama'

Znanstvena zabava u zagrebačkoj Osnovnoj Školi Silvija Strahimira Kranjčevića već je zavladala jučer poslije podne, s LEGO WeDo radionicama koje je vodio poznati hrvatski inovator i edukator Dražen Beleta iz Inovatorskog kluba Popovača.

Zagreb: Lego radionica u osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Do petka, učenici će imati prilike slušati o umjetnoj inteligenciji, potresima, osnovama meteorologije i klimatskih promjena, primjeni matematike u financijama i mnoštvu drugih aktualnih tema. I to će sve moći čuti od znanstvenica i znanstvenika poput prof. dr. sc. Tajane Begović, dr. sc. Davora Horvatića, dr. sc. Dalibora Paara i dr. sc. Ive Dasović s PMF-a, svima omiljenog matematičkog edukatora Tonija Miluna, doc. dr. sc. Franke Miriam Bruckler i drugih.

Nastavnici i uprava škole potrudili su se da tradicionalni Tjedan znanosti u njihovoj školi ove jeseni zaista bude spektakularan.

Zagreb: Lego radionica u osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Svako dijete ima priliku biti istraživač

- Posebno nam je drago što nam dolaze predavači s fakulteta i stručnjaci iz prakse što programu daje dodatnu težinu jer učenici imaju priliku čuti aktualne trendove i iskustva iz prve ruke, te sudjelovati u raspravi i pitati predavače sve što ih zanima. Učenici dobivaju jedinstvenu priliku upoznati svijet znanosti iz perspektive samih znanstvenika kojima je to dio života, ali i iskusiti učenje koje izlazi iz okvira njihove uobičajene, tradicionalne nastave - kazala nam je profesorica fizike Irena Bajzek Anić, koordinatorica Tjedna znanosti.

Ravnatelj škole Kristijan Kovač istaknuo je kako za njihovu školu Tjedan znanosti znači izgradnju kulture učenja u kojoj svako dijete ima priliku biti mali istraživač.

- To je prostor u kojem se povezuju učitelji, učenici i roditelji, jača suradnja unutar škole te otkrivaju novi interesi i talenti. U konačnici, Tjedan znanosti je ulaganje u budućnost, jer svako dijete koje danas zapali iskru znatiželje, sutra može postati inovator, znanstvenik ili kreativni stvaratelj društva - kazao je.

Zagreb: Lego radionica u osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sve veći interes, pozvani i predškolci

U sklopu Tjedna znanosti održat će se svima omiljena Večer matematike, nacionalni projekt u kojem svake godine u školama sudjeluje i više od 100.000 sudionika. Ove godine uključilo se i 40-ak škola iz inozemstva. U Kranjčeviću, školi iz koje je ovaj ogromni projekt i započeo, idu i korak dalje.

- Organizirat će brojne igre i matematičke aktivnosti za učenike škole i njihove roditelje. Imat ćemo priliku upoznati jedni druge na drugačiji način i pokazati učenicima da samo zajedničkom suradnjom možemo osigurati uvjete za njihov uspjeh. A uz sve to, zabavljat ćemo s uz matematiku. Ove godine pozvat ćemo i djecu predškolske dobi i njihove obitelji s našeg upisnog područja. Cijela škola pretvorit će se u matematičku igraonicu. Pokušavat ćemo pronaći izlaz iz labirinta, čitat ćemo misli, igrati matematičke igre i još mnogo toga zabavnog i poučnog. Naš je cilj izgraditi pozitivan stav prema matematici i razbiti strah i predrasude da je matematika preteška i nedostupna - otkrila nam je autorica i voditeljica Večeri matematike, profesorica matematike Tanja Soucie.

Žele razumjeti kako funkcionira svijet

- Odaziv učenika i roditelja na Tjedan znanosti je izuzetno pozitivan. Prevladava interes među učenicima predmetne nastave, što se očituje u popunjenosti predavanja i radionica različitih tema. Roditelji su također zainteresirani i prisutni prepoznajući vrijednost ovakvih sadržaja za obrazovanje svoje djece. Sveukupni dojam je živahna i dinamična atmosfera tijekom Tjedna znanosti u našoj školi. - istaknula je profesorica geografija Sanja Hrvojević.

A što djecu i mlade najviše zanima kad je u pitanju znanost?

- Prema prijavama djece na radionice i predavanja, vidim da one mlađe zanima robotika i znanost o potresima, a starije je učenike na prvu privuklo predavanje o umjetnoj inteligenciji. No, nema tu nekog pravila. Znatiželja je ipak najjača, učenici žele razumjeti kako funkcionira svijet oko njih i kako će izgledati sutra - kazala nam je Sandra Bašić Kantolić, prof. matematike i informatike.

Dodala je i da djeca uživaju u interakciji sa sveučilišnim profesorima i znanstvenicima i nadam se da bi im baš oni mogli postati uzor. Ovakve radionice ne samo da olakšavaju shvaćanje fizike, kemije ili matematike, već otkrivaju talente i dodatno potiču interes za STEM područja.

Zašto treba poticati mlade u znanosti?

- Ovakva suradnja i nas učitelje osnažuje, povezuje osnovne škole i sveučilišta koja nam postaju podrška, a vjerujem i da podiže kvalitetu obrazovanja. Veliki odaziv na sve aktivnosti koje planiramo nam je vjetar u leđa ali i dodatna motivacija u radu s djecom. Tko zna, možda netko od njih upravo ovdje pronađe inspiraciju za posao kojim će se baviti u budućnosti - zaključila je.

Popularizacija znanosti među mladima izuzetno je važna, svjesni su toga i u Kranjčeviću.

- Mnogi mladi misle da je znanost teška, pa čak i pomalo dosadna. Upravo zato nastojimo popularizacijom pokazati koliko ona može biti zanimljiva, dinamična i interaktivna. Kada im približimo znanstvene sadržaje na pristupačan način, potičemo njihovu prirodnu znatiželju, želju za postavljanjem pitanja i spremnost na istraživanje i inovacije. Treba istaknuti da suvremeno tržište rada sve više traži stručnjake iz STEM područja. Zemlje koje sustavno ulažu u znanstvenu pismenost mladih bilježe veći broj inovacija i brže se prilagođavaju globalnim promjenama - istaknula je Josipa Broz Boroja, prof. biologije.

Zagreb: Lego radionica u osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Jedna od glavnih tema koja privlači i mlade sasvim sigurno je umjetna inteligencija. Uz nju se mijenja i obrazovanje.

- Umjetna inteligencija u obrazovanju istovremeno donosi izazove i prilike: s jedne strane zahtijeva prilagodbu načina rada i adekvatnu obuku nastavnika te povećava rizik od smanjenja kritičkog razmišljanja kod učenika, a s druge nudi nove alate koji omogućuju personalizaciju učenja prilagođenog individualnim potrebama učenika, automatizaciju administrativnih zadataka i pristup interaktivnim alatima, čime obrazovanje postaje učinkovitije za svakog učenika. Uspješna integracija AI-a u nastavi svakako zahtijeva kontinuirani ljudski nadzor - kazao je Mario Jurić, prof. informatike.

Zagreb: Lego radionica u osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Magdalena Ciganović Janković, prof. kemije, za kraj dodaje kako je cijeli tim Tjedna znanosti želio da pojedine aktivnosti ne budu samo klasična predavanja, nego interaktivne radionice u kojima učenici mogu istraživati, eksperimentirati i stvarati vlastite ideje, jer tako najbolje uče.

- Vjerujem da smo uspjeli pripremiti program koji će ih potaknuti na znatiželju, istraživanje i aktivno sudjelovanje - zaključila je.