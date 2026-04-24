Cijena nafte opet porasla

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu oko 0,3 posto, no na putu je blagih tjednih dobitaka. Pritom su cijene dionica u Južnoj Koreji, Australiji, Šangaju i Indiji pale između 0,2 i 0,9 posto. U Hong Kongu i Japanu porasle su, pak, između 0,1 i 0,8 posto. Tako većina azijskih burzi prati jučerašnji pad Wall Streeta, gdje je Dow Jones indeks oslabio 0,36 posto, dok je S&P 500 skliznuo 0,41, a Nasdaq 0,89 posto.

Posljednjih tjedana cijene su dionica snažno porasle, nadoknadivši sve gubitke od početka rata na Bliskom istoku, jer su se ulagači nadali brzom mirovnom sporazumu.

No, nastavak pregovora između SAD-a i Irana još nije dogovoren, a situacija na Bliskom istoku već se danima ne mijenja značajnije. Iran praktično blokira izvoz nafte s Bliskog istoka kroz Hormuški tjesnac, a američka mornarica blokira iranske luke.

Zbog toga se cijene nafte kreću na povišenim razinama, što potiče rast inflacije u mnogim zemljama svijeta. A to, pak, može negativno utjecati na rast gospodarstava.

„Posljednjih tjedana cijene su dionica snažno porasle, pa sada neki ulagači povlače dio zarade s tržišta. Rat na Bliskom istoku nije loša izlika za to”, kaže Jay Hatfield, direktor u tvrtki Infrastructure Capital Advisors.

Cijene nafte porasle

A zbog status-quoa na Bliskom istoku, cijene su nafte porasle treći dan zaredom. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros ojačala 0,92 posto, na 106,05 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,63 posto, na 96,45 dolara.

Dolar ojačao

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla drugi dan zaredom.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,82 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 98,64 boda.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 159,50 na 159,70 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1680 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1695 dolara.