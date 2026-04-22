Iranci probili američku blokadu! Amerikanci sve negiraju, iranska nafta ide na tržište

Filip Sulimanec
Najmanje dva potpuno natovarena iranska tankera isplovila su ovog tjedna iz Perzijskog zaljeva i prošla pored američke blokade, kao dio flotile koja je zaobišla ratne brodove i dopremila oko 9 milijuna barela nafte na tržište, piše Bloomberg.

Hero II i Hedy, dva tankera pod iranskom zastavom za prijevoz vrlo velikih količina sirove nafte, posljednji su uočeni na satelitskim snimkama kako 20. travnja prolaze pored linije koju su identificirale Sjedinjene Američke Države i ulaze u Arapsko more, prema podacima obavještajne tvrtke Vortexa. Svaki od njih može prevoziti i do 4 milijuna barela nafte.

Izlazak natovarenih tankera pokazuje ograničenja američkih napora da blokiraju iranski izvoz sirove nafte — koji je predsjednik Donald Trump nazvao „iznimnim uspjehom” — te da izvrše pritisak na inače otpornu iransku vlast kako bi pristala na ustupke. Od početka blokade prošlog tjedna, američka mornarica zaplijenila je jedan teretni brod povezan s Iranom te se ukrcala na sankcionirani tanker u vodama istočno od Šri Lanke, proširujući područje djelovanja.

U međuvremenu, Iranci, koji također blokiraju tjesnac, otvorili su vatru i teško oštetili kontejnerski brod u blizini tog područja u srijedu, prema britanskoj mornarici.

Podaci Vortexe sugeriraju da se iranski izvoz nastavlja unatoč američkim prijetnjama, pri čemu je najmanje 34 tankera i plovila za prijevoz plina povezanih s Iranom prošlo kroz tjesnac i američku liniju blokade. Ta linija proteže se od obale Omana blizu Ras al Hadda, sjeveroistočno do granice Irana i Pakistana, prema karti prikazanoj u internetskom videu američke mornarice.

Od plovila koja su prošla od početka prošlog tjedna, 19 ih je plovilo iz Perzijskog zaljeva, a 17 je bilo natovareno teretom.

Vortexa je otkrila pošiljke s pomoću satelitskih snimaka, jer brodovi koji pokušavaju izbjeći američke snage obično isključuju svoje transpondere. Hero II posljednji je put viđen prije više od mjesec dana dok je plovio prema sjeveru kroz Malajski tjesnac, dok je Hedy posljednji put prijavio svoju lokaciju kraj Khor Fakkana krajem veljače.

'IGNORIRALI SU UPOZORENJA' Incident u Hormuškom tjesnacu: Iranci pucali na brod kod Omana
Krajnje odredište nije pozanto. Velika većina iranskog izvoza sirove nafte završava u Kini, iako je Indija u posljednjim tjednima primila dvije pošiljke iranske nafte prije nego što je američka iznimka (waiver) istekla.

Pentagon je u utorak odbacio izvješće pomorskog časopisa Lloyd’s List o 26 iranskih brodova koji su zaobišli američku pomorsku blokadu u Hormuškom tjesnacu kako bi izvozili iranski teret u zemlje diljem svijeta.

Tvrtka sa sjedištem u Londonu, koja pruža obavještajne usluge brodarskim kompanijama, objavila je u ponedjeljak izvješće u kojem navodi da je 26 brodova, uključujući najmanje 11 tankera za naftu i plin natovarenih iranskim teretom, „prešlo liniju blokade otkako su Sjedinjene Države 13. travnja počele zaustavljati promet prema i iz iranskih luka.”

'Bili smo na mostu smrti, a oni koji su tu stajali brzo su umrli'
40 GODINA OD ČERNOBILA

'Bili smo na mostu smrti, a oni koji su tu stajali brzo su umrli'

DRUGI DIO Hrvatski znanstvenik Zdenko Franić posjetio je Černobil i stajao na mjestu s kojeg su stanovnici Pripjata promatrali plamen nakon eksplozije. Svi ti ljudi su završili u agoniji...
VIDEO Vlasnik s kobilom upao u jamu u Zagorju: 'On je ispuzao, oko kobile smo kopali bagerom'
DETALJI DRAMATIČNOG SPAŠAVANJA

VIDEO Vlasnik s kobilom upao u jamu u Zagorju: 'On je ispuzao, oko kobile smo kopali bagerom'

Vlasnik je s kobilom jahao šumom kada su oboje propali u jamu duboku oko tri metra. Uspio se sam izvući, dok je kobila ostala zarobljena, pa su u pomoć pozvani vatrogasci DVD-a Marija Magdalena
Plin, AI, brodovi: Veleposlanica McGraw najavila 'zlatno doba' u odnosima SAD-a i Hrvatske
'HRVATSKA MOŽE BITI LIDER'

Plin, AI, brodovi: Veleposlanica McGraw najavila 'zlatno doba' u odnosima SAD-a i Hrvatske

Zahvaljujući energetskoj sigurnosti Hrvatska je u poziciji da napravi velike iskorake u umjetnoj inteligenciji, smatra veleposlanica. Ne želeći iznositi pojedinosti, rekla je da će se u Dubrovniku potpisati "monumentalni poslovi kakvi dosad nisu viđeni u Hrvatskoj".

