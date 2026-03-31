Obavijesti

News

Komentari 0
CIJENE DIVLJAJU

Cijene energije u eurozoni skočile najviše u tri godine

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Plin u bocama za kućanstva | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Inflacija u eurozoni snažno je ubrzala u ožujku, uz najsnažniji skok cijena energije od početka 2023. godine u uvjetima poremećaja u opskrbi s Bliskog istoka, pokazali su u utorak preliminarni izračuni europskog statističkog ureda. Godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u ožujku 2,5 posto, izračunali su statističari. U veljači je bila iznosila 1,9 posto, a u siječnju 1,7 posto.

Europska središnja banka definira stabilan rast cijena stopom inflacije od dva posto.

Daleko najsnažnije poskupjela je u ožujku energija, za 4,9 posto u odnosu isti lanjski mjesec, najsnažnije od veljače 2023. godine. Još u veljači cijene energije bile su niže za 3,1 posto nego prije godinu dana, a u siječnju za čak 4,0 posto.

Svježa hrana poskupjela je u ožujku za 4,1 posto, osjetno blaže nego u prethodnom mjesecu kada je bila skuplja za 4,6 posto nego prije godinu dana.

Usporio je i rast cijena usluga, ali osjetno blaže, s 3,4 na 3,2 posto.

Kad se isključe energija i svježa hrana, cijene su u eurozoni u mjesecu na izmaku bile za 2,2 posto više nego prije godinu dana. U veljači je temeljna inflacija bila iznosila 2,3 posto.

I mjesečna usporedba pokazuje snažno ubrzanje inflacije, prema stopi rasta od 1,2 posto, najvišoj od listopada 2022. U veljači su potrošačke cijene bile porasle za 0,6 posto u odnosu na siječanj, prema revidiranom podatku.

Daleko je najviše i na mjesečnoj razini poskupjela energija, za čak 6,8 posto, najsnažnije od ožujka 2022. godine, prvog mjeseca rata u Ukrajini. U veljači cijene su joj ne mjesečnoj razini bile porasle za 0,6 posto.

Cijene usluga bile su u ožujku za 0,3 posto više nego u veljači, kad su bile poskočile za 0,8 posto.

Posustao je i rast cijena svježe hrane, s 1,0 posto na samo 0,1 posto, izračunali su u Eurostatu.

Kada se isključe energija i svježa hrana, cijene su u ožujku na mjesečnoj razini bile više za 0,6 posto, jednako kao i u veljači.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
