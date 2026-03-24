Oporba: Vladine mjere neće suzbiti inflaciju ni rast cijena

Sandra Benčić (Možemo!) upozorila je da Vladinih deset paketa mjera i milijarde uloženih eura nisu dali rezultate, jer Hrvatska i dalje bilježi 'Plenkovićevu inflaciju' koja je dvostruko veća od prosjeka eurozone i među tri najviše u Europi. „Dolazi novi val inflacije izazvan nezakonitim napadom Izraela na Iran, a isti taj Plenković podržava vladu Benjamina Netanyahua koja generira dodatne inflatorne pritiske”, istaknula je.

Oporba je, kako kaže, godinama predlagala strože kontrole kako državni novac ne bi završio u ekstraprofitima, ali su svi prijedlozi o jačanju regulatora i porezu na dobit odbijeni. „U četiri godine nije bilo nikakvog pokušaja dogovora s oporbom o suzbijanju trgovačke inflacije”, kazala je.

Govoreći o učincima rasta cijena, istaknula je da plaće nisu pratile rast troškova za sve građane. „Plaće nisu svima rasle, prosječne mirovine su i dalje ispod granice rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo, a istodobno su cijene stanova rasle oko 120 posto, najamnine oko 100 posto, a hrana između 70 i 90 posto”, ustvrdila je.

Dodala je da su, prema njezinoj ocjeni, najveći gubitnici inflacije umirovljenici, radničke obitelji i obitelji s više djece, dok su 'dobitnici' banke i trgovački lanci.

„Pozivam HDZ i premijera Andreja Plenkovića da postignemo dogovor kako novac iz proračuna ne bi ponovno završio u ekstra profitima, nego u zaštiti građana”, istaknula je Benčić.

Nikola Grmoja (Most) mišljenja je kako smanjenje trošarina na energente mora biti praćeno jasnim rezovima u proračunu. „Ne možemo govoriti o rezanju trošarina ako istovremeno ne nađemo gdje ćemo rezati sredstva u proračunu”, rekao je.

Istaknuo je da Most neće podržati rezove koji bi pogodili građane, mlade i umirovljenike. Režite na svojim uhljebima i na korupciji, i onda će biti novca za smanjenje trošarina, poručio je.

Dodao je kako će Most u narednim danima predstaviti konkretne mjere za ublažavanje posljedica energetske krize. Govoreći o situaciji građana, upozorio je na visoku inflaciju i ograničenu prehrambenu i energetsku samodostatnost, zbog čega su mnogi već prisiljeni tražiti načine za uštedu.

„Država ne treba poručivati građanima da stegnu remen, neka Plenković stegne svoj remen”, zaključio je Grmoja.

Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš kazala je da će rat na Bliskom istoku sigurno rezultirati ekonomskom krizom koje će pogoditi Europu. Vladine mjere su dobrodošle, ali one neće zaustaviti rast cijena i inflaciju, ocijenila je.

'”Selo gori, a Vlada je uzela lončić i samo sprječava da se oni rubni požari prošire dalje. Jučer smo vidjeli dobro režiranu predstavu s glavnim glumcem, Andrejom Plenkovićem. No, ako ste vi već treći mandat premijer jedne zemlje, onda su iza prva dva mandata trebali biti rezultati u nekim reformama, ali reforme ne stanuju u Banskim dvorima'”, ocijenila je Mrak Taritaš.