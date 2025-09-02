Cijene nafte iznad 68 dolara

Cijene nafte zadržale su se u utorak na međunarodnim tržištima iznad 68 dolara, balansirajući između strahovanja od poremećaja u opskrbi iz Rusije i nagađanja da bi vodeći proizvođači mogli na tržište plasirati više barela i sredinom jeseni. Na londonskom je tržištu cijena barela nakon podneva bila viša za 25 centi nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine i iznosila je 68,40 dolara. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 90 centi višoj cijeni, od 64,91 dolar.

Pozornost tržišta zaokupili su krajem prošlog tjedna pojačani ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu.

Napadi ukrajinskih dronova zatvorili su po Reutersovim izračunima najmanje 17 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte, što odgovara 1,1 milijun barela dnevno.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u nedjelju da će na ruske napade dronovima na elektrane u Ukrajini uzvratiti novim zračnim napadima na ruski teritorij.

Protuteža strahovanjima za opskrbu iz Rusije bila su pak nagađanja da bi Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njezini saveznici mogli i u listopadu na tržište plasirati više barela. Plan za rujan predviđa dodatnih 568 tisuća barela dnevno.

Redovni sastanak OPEC+ o proizvodnoj politici zakazan je 7. rujna.

Aktivnost u američkoj industriji oporavila se pak u kolovozu, prema izvješću S&P Globala. Proizvodnja je poskočila najsnažnije u nešto više od tri godine, a oporavila se i - uglavnom domaća - potražnja.

Analitičari sada očekuju podatke o zapošljavanju budući da će odrediti odluku središnje banke o kamatnim stopama.

Šanse za sniženje kamatnih stopa na rujanskoj sjednici, za četvrtinu postotnog boda, trenutno su procijenjene na 90 posto, pokazao je FedWatch, a ako izvješće o zapošljavanju pokaže posustajanje potražnje za radnom snagom, mogli bi ih sniziti još i više.

Niži troškovi zaduživanja potaknuli bi gospodarsku aktivnost i potražnju za energentima.

OPEC je odvojeno objavio da je u ponedjeljak barel košarice nafte njegovih članica poskupio 47 centi, na 70,98 dolara.