OGROMNI ULOZI

Ova južnoamerička država je naftni div: Manipulacije, napeti izbori i savezništvo s SAD-om

Izbori su se odvijali u napetoj atmosferi. U blizini granice s Venezuelom zabilježeni su oružani incidenti, a analitičari upozoravaju da zastarjeli birački popis i izostanak ažurnog popisa stanovništva otvaraju prostor za manipulacije

U Gvajani su 1. rujna održani izbori koji se smatraju najvažnijima u modernoj povijesti zemlje. Ulog je ogroman, tko pobijedi preuzima kontrolu nad naftnim bogatstvom koje je u proteklih deset godina pretvorilo ovu nekada siromašnu južnoameričku državu u jednu od najbrže rastućih ekonomija svijeta, CNN.

Otkriće velikih nalazišta 2015. godine pretvorilo je Gvajanu u naftnog diva, s proizvodnjom od gotovo 900 tisuća barela dnevno i prihodima koji godišnje dosežu deset milijardi dolara. No, dok se vlada hvali impresivnim infrastrukturnim projektima, mnogi građani tvrde da se njihovi životi nisu dramatično poboljšali, a cijene osnovnih namirnica i stanovanja i dalje rastu.

Aktualni predsjednik Irfaan Ali i njegova Narodna progresivna stranka (PPP) u kampanji su se oslonili na dosadašnje rezultate – most od 260 milijuna dolara financiran kineskim kreditima, programe besplatnog studiranja i stanogradnje te socijalne transfere. Opozicija okupljena oko Aubreyja Nortona i stranke APNU obećava da će bogatstvo raspodijeliti pravednije i upozorava da zemlja postaje previše ovisna o nafti, umjesto da razvija poljoprivredu i proizvodnju.

Najviše pažnje, međutim, privukao je Azruddin Mohamed, milijarder iz zlatarskog biznisa pod američkim sankcijama zbog optužbi za korupciju. Unatoč tome, ili upravo zbog populističkih obećanja da će “bogatstvo pripasti narodu”, osvojio je značajnu podršku mladih i marginaliziranih birača.

Napeta atmosfera

Izbori su se odvijali u napetoj atmosferi. U blizini granice s Venezuelom zabilježeni su oružani incidenti, a analitičari upozoravaju da zastarjeli birački popis i izostanak ažurnog popisa stanovništva otvaraju prostor za manipulacije. Istodobno, geopolitički ulozi nikad nisu bili veći. Sjedinjene Države žele stabilnog partnera u regiji i sigurnost opskrbe energentima, dok Kina širi svoj utjecaj kroz infrastrukturne projekte i kredite. Venezuela, pak, i dalje polaže pravo na bogatu regiju Essequibo, a slučaj je predan Međunarodnom sudu pravde koji je već naložio Caracasu da obustavi referendum i administrativne aktivnosti na tom području.

Prema predviđanjima, Irfaan Ali ostaje favorit, ponajprije zbog vidljivih infrastrukturnih rezultata i slabog ujedinjenja opozicije. No, Mohamed unosi dozu neizvjesnosti u izborni proces, a mnogi strahuju da bi njegova popularnost mogla dodatno polarizirati političku scenu. Rezultati se očekuju u idućim danima, a ishod će odrediti ne samo gospodarsku i društvenu sudbinu Gvajane, nego i njezino mjesto u globalnoj borbi za energente i utjecaj.

