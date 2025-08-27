Eksplodirao glavni naftovod za opskrbu Moskve i ruske vojske

Naftovod u ruskoj regiji Rjazanj, koji inače isporučuje naftne derivate u Moskvu, eksplodirao je 26. kolovoza, govore izvori iz ukrajinske Obrambene obavještajne službe (DIU).

Kako prenosi ukrajinski medij Suspilne, nakon eksplozije izbio je veliki požar te su intervenirali vatrogasci i hitna pomoć. Stanovnici su također prijavili kako se u području mjesta Božatkovo u regiji Rjazanj nalazi policija te ostale službe koje rade na otklanjanju posljedica eksplozije i požara.

Suspilne također prenosi kako je tvrtka Transneft 2018. godine prenamijenila ovaj naftovod za opskrbu gorivom za rusku vojsku.

Prema izvoru iz DIU, zbog incidenta je trenutno obustavljen dotok naftnih derivata prema Moskvi, a tvrtka Transneft trenutno radi na procjeni štete.

Ruska regija Rjazanj nalazi se otprilike 180 kilometara od Moskve i otprilike 500 kilometara od granice s Ukrajinom.