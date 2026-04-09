Cijena nafte opet porasla

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu 0,7 posto. Pritom su cijene dionica u Australiji, Hong Kongu, Indiji, Šangaju, Japanu i Južnoj Koreji pale između 0,1 i 1,7 posto. Nakon jučerašnjeg snažnog skoka, jutros su indeksi izgubili dio dobitaka jer je splasnula euforija izazvana dogovorom o primirju između SAD-a i Irana.

To je primirje krhko jer je u srijedu Izrael izvršio dosad najjači udar na Libanon u kojemu je poginulo više od 250 ljudi.

Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je, pak, na društvenim mrežama da će američke vojne snage ostati u Zaljevu dok se ne postigne konačni dogovor o miru. A ako ne bude dogovora, mogući su novi udari na Iran.

Cijene nafte porasle

Cijene su nafte, pak, porasle, nakon jučerašnjeg oštrog pada. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros porasla 2,45 posto, na 97,05 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 3,32 posto, na 97,55 dolara.

Hormuški tjesnac trebao bi biti otvoren za izvoz nafte s Bliskog istoka danas ili u petak, kada u Islamabadu počinju pregovori između SAD-a i Irana o trajnom miru.

„Otprilike petina svjetske opskrbe naftom prolazi kroz taj tjesnac, koji je i dalje pod utjecajem jedne od strana u sukobu. To nije stabilnost. Nije potrebna potpuna blokada da bi cijene nafte ponovno snažno porasle. Tim više što rakete i dalje lete po Bliskom istoku, Izrael i dalje napada Libanon...”, objašnjava Nigel Green, direktor u tvrtki deVere Group.

Dolar ojačao

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla, nakon jučerašnjeg oštrog pada.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,05 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 98,85 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 158,40 na 158,70 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1670 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1680 dolara.