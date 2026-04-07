Zračni promet pred krizom: Gorivo nestaje, letovi se ukidaju

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana te blokada Hormuškog tjesnaca ozbiljno su poremetili opskrbne lance i uzrokovali nagli rast cijena energenata. Cijena nafte premašila je 100 dolara po barelu, dok je zrakoplovno gorivo krajem ožujka dosegnulo 195 dolara. Čelnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol upozorio je da je riječ o krizi većoj od svih dosadašnjih, dok analitičari ističu da prijeti nestašica goriva, osobito u Europi. Aviokompanije diljem svijeta već počinju prilagođavati poslovanje, prenosi Business Insider.

Ryanair

Najveći europski zračni prijevoznik razmatra smanjenje broja linija.

"Ne očekujemo poremećaje prije početka svibnja, no ako sukob potraje, postoji realan rizik od problema s opskrbom u Europi tijekom svibnja i lipnja", upozorio je Michael O'Leary.

Lufthansa

Kompanija se priprema za krizni scenarij i formirala je posebne timove. Moguće je prizemljenje do 40 zrakoplova.

Scandinavian Airlines

Najavljeno je smanjenje oko 1000 letova, uglavnom na kratkim linijama.

"Oštar rast cijena goriva pogađa cijeli europski zrakoplovni sektor", poručio je glasnogovornik kompanije.

Vietnam Airlines

Od 1. travnja obustavljeno je sedam domaćih linija, a razmatra se dodatno smanjenje letova za 10 do 20 posto ako cijene ostanu visoke.

Vietjet Air i Bamboo Airways

Najavili su slične mjere smanjenja broja letova zbog rasta troškova goriva.

AirAsia

Kompanija je već smanjila broj letova za 10 posto i povećala cijene karata. Izvršni direktor Bo Lingam istaknuo je da su dodatne naknade za gorivo porasle i do 20 posto, dok su cijene karata više za 30 do 40 posto te da je gorivo skočilo s 90 na 200 dolara po barelu.

United Airlines

Planira smanjenje broja letova u iduća dva tromjesečja.

"Kratkoročno to znači smanjenje letova koji su trenutačno neisplativi zbog visokih cijena nafte", poručio je Scott Kirby.

"Ako bi cijene ostale na ovoj razini, troškovi goriva porasli bi za dodatnih 11 milijardi dolara godišnje. Za usporedbu, u najboljoj godini poslovanja ostvarili smo manje od pet milijardi dolara dobiti", istaknuo je.

Delta Air Lines

Zasad ne planira smanjenje letova, a dio pritiska ublažava vlastitom rafinerijom.

"To neće u potpunosti neutralizirati trošak, ali nam pruža značajnu zaštitu", rekao je Ed Bastian.

Air New Zealand

Najavljeno je smanjenje oko 5 posto letova, odnosno oko 1100.

"Usredotočeni smo na optimizaciju rasporeda, osobito na letove izvan vršnih termina ili one za koje možemo putnicima ponuditi alternativna rješenja", izjavio je Nikhil Ravishankar.

Kriza se već osjeća i u Europi, gdje su talijanske zračne luke upozorile na mogući nedostatak goriva, što je prvi konkretan znak poremećaja opskrbe u zračnom prometu.