Cijene nafte opet porasle!

Barel sirove nafte na londonskom je tržištu tijekom poslijepodneva stajao je 72,97 dolara i bio je za 98 centi skuplji nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna. Na američkom tržištu poskupio je za 1,14 dolara i stajao je 70,73 dolara. Ulagače je na početku tjedna uznemirila nova razmjena projektila između SAD-a i Irana u Perzijskom zaljevu.

Iran je krajem prošlog tjedna upozorio brodove da se pri tranzitu kroz Hormuški tjesnac drže propisanih ruta, istaknuvši da plovidba izvan koridora nije sigurna.

Upozorenje se nadovezalo na objavu Omana da je u koordinaciji s Međunarodnom organizacijom za pomorstvo (IMO) uspostavio dvije privremene rute za brodove u Hormuškom tjesnacu, sjeverno i južno od koridora koji je odredio Iran.

Teheran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad Hormuzom, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-o, Izraelom i njihovim saveznicima.

U četvrtak je na teretni brod u blizini Omana ispaljen projektil nepoznatog porijekla, a IMO je zbog napada obustavio koordinirano dobrovoljno ispraćanje brodova iz Perzijskog zaljeva.

U noći s petka na subotu američka vojska ispalila je projektile na vojna postrojenja na iranskim otocima Qeshm i Siran zbog, kako su naveli, iranskog napada na brod. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Perzijskom zaljevu.

SAD je ponovo napao lokacije u Iranu i u subotu navečer, a Iran je uzvratio udarima na američke vojne ciljeve.

U noći s nedjelje na ponedjeljak Washington i Teheran dogovorili su obustavu neprijateljstava, rekao je u nedjelju za Reuters neimenovani američki dužnosnik.

"Dogovoren je nastavak tehničkih pregovora o svim dijelovima memoranduma o razumijevanju. Obje strane zasad će se povući i plovila se mogu slobodno kretati", rekao je dužnosnik, govoreći o memorandumu o razumijevanju u 14 točaka koji je skicirao okvir za razgovore o završetku rata.

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi izjavio je u ponedjeljak da sastanci tehničkih radnih skupina nisu na rasporedu ovaj tjedan i da razgovori u Kataru nisu potvrđeni, navodi iranska novinska agencija Tasnim.

Konzultacije s Katarom bit će nastavljene, dodao je Gharibabadi, uz ažurirane informacije o poštivanju obaveza druge strane, dodao je iranski dužnosnik.

Analitičari pak upozoravaju da je tranzit kroz Hormuz trenutno još uvijek daleko od predratnih razina, a važan će biti i tempo normalizacije.

"Ako idući tjedan kroz tjesnac ne prođe znatno više brodova, tržište će vjerojatno pokazati izraženiju skepsu pa će i cijene vjerojatno ponovo porasti”, upozorili su analitičari Commerzbanke.

Rizik za tržište još je velik, ali čini se da njegove sudionike najviše zanima što bi kontinuirani oporavak isporuka značio za odnos ponude i potražnje, napisali su u ponedjeljak analitičari ING-a u bilješci.

Njihova je opuštenost čudna, smatraju u ING-u, istaknuvši da bi spori oporavak opskrbe nosio "značajan" rizik od rasta cijena.

Tržišta su krajem prošlog tjedna ohrabrili podaci o pošiljkama koji su pokazali da se proizvođači u regiji uz Perzijski zaljev spremaju ponovo krenuti put Hormuza.

Naftni div Saudi Aramco ponovo je u petak krenuo s utovarom na terminalu Ras Tanura, nakon četveromjesečne stanke, pokazali su podaci tvrtke LSEG. Nafta se utovaruje u dva supertankera kapaciteta od oko dva milijuna barela na terminalu u Ras Tanuri, a treći čeka u blizini.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u petak pojeftinio za 69 centi, na 75,44 dolara.