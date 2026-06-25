Poruke o Hormuzu podigle cijene nafte prema 75 dolara

Na londonskom tržištu barel nafte stajao je poslijepodne 74,75 dolara i bio je za 1,01 dolar skuplji nego na jučerašnjem zatvaranju trgovanja. Na američkom tržištu bio je u plusu 1,24 dolara i stajao je 71,56 dolara. Tržišta je u četvrtak umirila objava iz Washingtona o tranzitu kroz Hormuz. Američki ministar energetike Chris Wright rekao je da se isporuke energenata kroz tjesnac približavaju predratnoj razini, uz napomenu da je u protekla 24 sata iz Perzijskog zaljeva izašlo najmanje 20 milijuna barela nafte.

Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad Hormuzom, zabranivši prolaz brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima.

Kroz Hormuz je do kraja veljače i početka rata prolazilo otprilike 20 milijuna barela nafte dnevno, a rat je blokirao isporuku iz regije uz Perzijski zaljev za više od 14 milijuna barela nafte dnevno, procijenila je Meuđnarodna agencija za energiju (IEA) u mjesečnom izvješću objavljenom prije tjedan dana.

Analitičari ING-a procjenjuju da je u proteklim danima kroz Hormuz prošlo otprilike šest do sedam milijuna barela nafte dnevno. No, dio saudijske i nafte UAE-a već je preusmjeren cjevovodima pa će već 'podizanje' isporuka na nekih 14 milijuna barela dnevno biti dovoljno da se opskrba vrati na na predratnu razinu, pokazuju njihove računice.

Iranska revolucionarna garda upozorila je pak u četvrtak brodove da se drže propisanih ruta, istaknuvši da plovidba izvan sigurnih koridora povlači mjere kako bi se osiguralo poštivanje odredbe.

Upozorenje se nadovezalo na jučerašnju objavu Omana da je u koordinaciji s Međunarodnom organizacijom za pomorstvo (IMO) uspostavio dvije privremene rute za brodove u Hormuškom tjesnacu, sjeverno i južno od postojećeg koridora.

Svaki brod dobit će navigacijske upute o ruti plovidbe i o polasku, a rizik će procjenjivati njihovi vlasnici, napomenule su pomorske vlasti u Maskatu.

U četvrtak poslijepodne iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči razgovarao je telefonom s omanskim kolegom Badrom Albusaidijem o "pitanjima od zajedničkog interesa", prema izvješću iranske novinske agencije Mehr.

Dvojica diplomata dotaknula su se u razgovoru i prometa kroz Hormuz, naglasivši važnost kontinuirane koordinacije, bilateralnih konzultacija i tehničkog rješavanja problema, navodi Mehr.

Iran i Oman trebali bi, prema planu Teherana, zajedno upravljati Hormuškim tjesnacem, a američko-iranski okvir za pregovore o završetku rata dodao je i koordinaciju sa zemljama uz Perzijski zaljev.

Poticaj cijenama bio je u četvrtak i podatak američkog ministarstva energetike da su zalihe nafte u prošlom tjednu pale za 6,1 milijun barela. Podaci udruge proizvođača API bile su pokazale osjetno blaži pad, za nešto manje od milijun barela.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu pojeftinio za 2,89 dolara, na 77,37 dolara.