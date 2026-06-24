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Pad cijena nafte

Kroz Hormuški tjesnac prošlo 20 milijuna barela nafte, SAD poručio: 'Iran je izgubio adut'

Piše HINA,
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Kroz Hormuški tjesnac prošlo 20 milijuna barela nafte, SAD poručio: 'Iran je izgubio adut'
Foto: Reuters

Referentne cijene nafte pale su u srijedu za više od tri dolara na najnižu razinu od prije početka iranskog rata u veljači...

Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je kroz Hormuški tjesnac u posljednja 24 sata, dok tankeri nastavljaju ploviti ključnim putem za opskrbu Bliskog istoka, rekao je u srijedu američki ministar energetike Chris Wright. "Prošla su 72 broda s oko 20 milijuna barela nafte", rekao je Wright na Reutersovom Globalnom energetskom forumu u New Yorku.

"Iran neće imati mogućnost zatvoriti Hormuški tjesnac u budućnosti. To je ključna stvar, to je njihova ključna poluga, a mi im to oduzimamo", dodao je.

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Referentne cijene nafte pale su u srijedu za više od tri dolara na najnižu razinu od prije početka iranskog rata u veljači, jer su se zabrinutosti oko opskrbe smanjile s više tankera za naftu koji izlaze iz tjesnaca.

Isporuke nafte kroz uski plovni put koji graniči s Iranom ograničene su mjesecima zbog sukoba, prekidajući protok oko jedne petine svjetske sirove nafte.

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