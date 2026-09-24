Cijene nafte porasle prema 106 dolara, u fokusu Hormuz

Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 106 dolara budući da su trgovce razočarali neizravni razgovori SAD‑a i Irana o okončanju sukoba koje bi trebalo utrti put normalizaciji isporuka kroz Hormuški tjesnac.

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 2,81 dolar višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 105,89 dolara. Na američkom tržištu poskupio je za 2,55 dolara i stajao je 94,71 dolar.

Tržišta su u prvoj polovini tjedna pratila izjave Washingtona i Teherana na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda kako bi iščitala moguće približavanje rješenju sukoba.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da sukob neće završiti prije izbora za Kongres koji se održavaju u studenom. Nakon toga Iran će birati između dogovora i razornog rata, dodao je Trump.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian naglasio je pak da Iran nikada neće pokleknuti pod američkim pritiskom.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff napisao je pak u utorak na X-u da su iranski i američki predstavnici na marginama skupštine UN-u dugo neizravno razgovarali.

Ciklus razgovora "uspješno je dovršen", a posrednici nastavljaju s radom, dodao je Witkoff.

Stavovi Irana i SAD-a o dokončanju sukoba i dalje su suprotstavljeni, no diplomacija se mora nastaviti, rekao je pak u srijedu za Reuters neimenovani viši iranski dužnosnik.

Izaslanstva su, po njegovim riječima, raspravljala o otvaranju Hormuza i o ukidanju američke blokade. Teheran je već bio nagovijestio da bi mogao otvoriti tjesnac ako Washington ublaži vojni pritisak i ukine blokadu iranskih luka.

Fizičko naftno tržište nije ni blizu potpune normalizacije, napominje Priyanka Sachdeva iz kompanije Phillip Nova.

Cijene nafte u Londonu i dalje uključuju dodatak na geopolitički rizik i skuplje vozarine jer je nafta na međunarodnim tržištima izravnije izložena poremećajima na Bliskom istoku i u Hormuškom tjesnacu, dodaje Sachdeva. Američko je pak tržište u donekle boljem položaju zahvaljujući relativno izoliranoj domaćoj opskrbi, dodala je Sachdeva.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazali su da je u srijedu barel košarice nafte njezinih članica bio jeftiniji za 1,50 dolara i stajao je 107,69 dolara.