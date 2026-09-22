Teheran bi mogao otvoriti Hormuz ako SAD ukine blokadu: 'Ovo je za njih zlatna prilika...'

Viši iranski dužnosnik rekao je za Reuters u utorak da bi Iran mogao ponovo otvoriti Hormuški tjesnac unutar nekoliko dana ako Sjedinjene Američke Države ukinu svoju blokadu, opisavši Opću skupštinu Ujedinjenih naroda kao "zlatnu priliku" da se obnovi diplomacija s Washingtonom.

Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan će prisustvovati Općoj skupštini UN-a u New Yorku, što je prvi put da će biti na istom događaju otkako je Trump pokrenuo operaciju "Epski bijes" protiv Irana u veljači.

Iranski dužnosnik je kazao da iranska delegacija ima puno ovlaštenje obnoviti pregovore, no da nisu planirani nikakvi izravni sastanci dvojice predsjednika.

Nije bilo nikakvih izravnih susreta Irana i SAD-a od srpnja kada se urušio privremeni sporazum o okončanju rata, svega nekoliko tjedana nakon što su ga Trump i Pezeškijan potpisali.

"SAD treba objaviti da pitanje želi riješiti diplomatski, učiniti to službenim, a potom dogovoriti vremenski okvir za napredak procesa", poručio je iranski dužnosnik.

"Opća skupština UN-a predstavlja zlatnu priliku za SAD da se vrati diplomaciji", kazao je. Dodao je da je Iran svoj najnoviji prijedlog poslao Washingtonu preko posrednika 16. rujna.

Američki državni tajnik Marco Rubio je za televiziju NBC kazao da je SAD otvoren prema razgovoru s Irancima na Općoj skupštini, a "naročito ako to ima izgleda da dovede to nečeg pozitivnog i da se konačno postigne cilj svega ovoga".

Saudijska Arabija sve više izložena posljedicama rata

Trump će se u utorak sastati s čelnicima šest arapskih država Perzijskoga zaljeva: Bahreina, Kuvajta, Katara, Omana, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Zaljevske zemlje žele obnoviti promet u Hormuškom tjesnacu, ali ne žele svom dugogodišnjem suparniku Iranu dati preveliku moć.

Sve osim Omana na svom teritoriju imaju ogromne američke vojne baze koje je Iran u više navrata napadao tijekom rata koji je narušio njihova višedesetljetna sigurnosna partnerstva s Washingtonom.

Saudijska Arabija, najveća od njih, dublje je uvučena u sukob ovog mjeseca, pri čemu su proiranski hutisti napredovali u Jemenu, porazivši tamo snage vlade koju podržava Saudijska Arabija i zaprijetivši izvozu saudijske nafte u Crvenom moru.

Cijena nafte je blago pala u utorak nakon što su izvori za Reuters rekli da je Saudijska Arabija ponovo pokrenula svoj naftovod koji povezuje istok sa zapadom zemlje te da bi mogla nastaviti s izvozom iz luke Yanbu na Crvenom moru unutar nekoliko sati, ali u manjim količinama nego ranije.

Naftovod, glavna saudijska alternativa za izvoz nafte otkako je gotovo posve zatvoren Hormuški tjesnac, ugašen je nakon napada 10. rujna za koje je Rijad optužio iranske saveznike u Iraku.

Hutisti su potisnuli vladine snage s ciljem preuzimanja kontrole nad prolazom Bab al-Mandab, a Saudijsku Arabiju su izravno napali balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama.

SAD, koji je hutiste bombardirao dva mjeseca prošle godine, zasad je odbacio višestruke molbe saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana da se pridruži borbi protiv skupine. New York Times je izvijestio da je Trump u posljednji tren u nedjelju opozvao američke napade na hutiste.