UBLAŽENI MANJAK

Cijene nafte probile 100 dolara: Unatoč barelima iz rezervi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Eli Hartman

Na međunarodnim tržištima nafta dosegnula je cijenu od 100 dolara po barelu dok analitičari upozoravaju da najavljeni otpušteni bareli iz strateških rezervi članica IEA-a mogu nadoknaditi samo mali dio

Cijene nafte poskočile su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 100 dolara, uz procjenu analitičara da će najavljeni bareli iz državnih rezervi članica Međunarodne agencije za energiju nadoknaditi tek mali dio blokiranih isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 7,58 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 99,56 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 7,81 dolar i stajao je 95,06 dolara. Tržišta su ovaj tjedan tek nakratko umirile poruke iz Washingtona da bi američko-izraelski rat protiv Irana uskoro mogao završiti. Rat je "više-manje završen", rekao je u srijedu američki predsjednik Donald Trump, raspirivši nadu da bi energenti mogli uskoro ponovo krenuti kroz Hormuški tjesnac.

Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima.

Analitičari smatraju da nafta iz rezervi donosi 'kratki predah'

Hormuškim tjesnacem prolazilo je u 2025. godini 20 milijuna barela dnevno, što odgovara otprilike petini svjetske ponude, a sada je tranzit sveden na manje od 10 posto predratne razine, izvijestila je Međunarodna agencija za energetiku (IEA).

To bi značilo da su isporuke smanjene za nekih 18 milijuna barela dnevno.

U takvim su uvjetima spremnici u zemljama uz Perzijski zaljev napunjeni pa je proizvodnja smanjena, za više od 10 milijuna barela dnevno, prema izračunima IEA-e.

Članice IEA-e odlučile su u srijedu koordinirano plasirati na tržište 400 milijuna barela iz strateških rezervi, ali tržišta su odluku protumačila kao signal da se ne očekuje skori prekid sukoba, rekli su analitičari ING-a.

POVIJESNA ODLUKA Iz rezervi se pušta 400 milijuna barela nafte

Ključno je pitanje kada će bareli biti plasirani na tržište i kojim tempom, upozorio je kolumnist Reutersa Ron Bousso.

SAD namjerava od idućeg tjedna otpustiti 172 milijuna barela iz rezervi kroz razdoblje od četiri mjeseca, što znači da će otpuštati oko 1,4 milijun barela dnevno. Budu li i druge članice IEA-e usvojile isti vremenski okvir, to će značiti dodatnih samo 3,3 milijuna barela dnevno. 

Bareli iz rezervi mogu vladama tek osigurati predah za hvatanje u koštac s inflacijom i posustalim gospodarskim rastom, do normalizacije isporuka s Bliskog istoka, smatra kolumnist Reutersa.

Prijeti nam nestašica? Mali distributeri goriva upozorili: 'Nemamo dizela, i ne isplati se'

Stišavanje sukoba u Perzijskom zaljevu zasada se ne nazire, što znači da će isporuke iz Perzijskog zaljeva i dalje biti blokirane, napominju analitičari ING-a, a silazni trend cijena može osigurati tek normalizacija tranzita kroz Hormuški tjesnac.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu bio skuplji za 3,2 dolara i stajao je 105,6 dolara.

