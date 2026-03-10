Obavijesti

Foto: Igor Soban/PIXSELL
Prijeti nam nestašica? Mali distributeri goriva upozorili: 'Nemamo dizela, i ne isplati se'

Piše Bojana Mrvoš,

Neki mali distributeri dizel nisu dobili već tjedan dana, a cijena mu je takva da im se ne isplati prodavati ga, kažu. Vlada regulira cijene, proračun će biti netaknut , kažu stručnjaci

Bit će nestašice dizela jer mu cijena od utorka nije tržišna, nije nam isplativa. Na nekim gorivima ćemo bilježiti gubitak, primjerice na plavom dizelu, gubitak je 11 centri po litri, ne možemo mi biti ti koji će financirati tržište, kažu za 24sata mali distributeri derivata ogorčeni Vladinim ograničenjem cijena derivata zbog rata na Bliskom istoku, koji je cijene nafte vinuo u nebo. Nasreću, u utorak je Brent sirova nafta kao jedan od glavnih referentnih pokazatelja cijene nafte u svijetu pala s čak 120 dolara u ponedjeljak na 90 dolara po barelu, i to nakon što je američki predsjednik Donald Trump nagovijestio da bi rat u Iranu mogao uskoro biti gotov. Mali distributeri su, kažu u njihovoj udruzi, u problemu već nekoliko dana.

