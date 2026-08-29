Venezuela potvrdila 'povijesni' naftni sporazum sa SAD-om

Privremena predsjednica Delcy Rodríguez potvrdila je u petak da je Venezuela potpisala "povijesni" naftni sporazum sa Sjedinjenim Državama, uputivši "duboku zahvalu" američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i američkoj vladi, a gotovo devet mjeseci nakon što je američka vojska zarobila predsjednika Nicolása Madura.

- Venezuela objavljuje povijesni sporazum s vladom Sjedinjenih Država, koji će imati značajan utjecaj na oporavak naše nacije - stoji u priopćenju koje je Rodríguez objavila na društvenim mrežama.

Prema njezinim riječima, sporazum će omogućiti znatno povećanje proizvodnje nafte uz sudjelovanje privatnih operatera, a, navela je, podrazumijeva "razvoj 17 strateških nalazišta s dokazanim potencijalom od 65 milijardi barela nafte, ulaganje veće od 100 milijardi dolara te više od 209 milijardi dolara poreznih prihoda za državu".

A to će, pak, omogućiti, dodala je, "znatan priljev ulaganja usmjerenih na obnovu i izgradnju strateške infrastrukture za razvoj naše industrije ugljikovodika". Rodríguez je ustvrdila kako sklapanjem ovog sporazuma Venezuela ulazi u "novu eru oporavka, rasta, sigurnosti proizvodnje i blagostanja za svoj narod".

- Naš je cilj učvrstiti položaj energetske velesile stavljanjem naših golemih rezervi u službu nacionalnog razvoja, otvaranja radnih mjesta, povećanja prihoda naših radnika i dobrobiti našeg naroda - poručuje se u objavi za medije.

Venezuela raspolaže najvećim dokazanim zalihama nafte na svijetu, s više od 303 milijarde barela. Ipak, njezina proizvodnja ostaje ograničena.

Istovremeno, američke strateške zalihe nalaze se na najnižoj razini od studenoga 1982. godine, prema podacima američke Uprave za energetske informacije (EIA).

Washington se obvezao na postupno puštanje u promet 172 milijuna barela – od ukupno 415 milijuna koliko su te rezerve brojale krajem veljače – kako bi se ublažili poremećaji u opskrbi i rast cijena sirove nafte povezan s aktualnim ratom na Bliskom istoku.

Prema riječima Donalda Trumpa, "ovaj povijesni sporazum" kojim se osigurava većinska američka kontrola nad više od 65 milijardi barela dokazanih naftnih rezervi u Venezueli, omogućit će "znatno snižavanje cijene benzina za sve Amerikance u godinama koje dolaze". Američki predsjednik također tvrdi da taj sporazum "neće stajati američke porezne obveznike ništa”.

- Ova će transakcija znatno ojačati ionako sve bolje odnose između Venezuele i Sjedinjenih Država - dodao je Trump.