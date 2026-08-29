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NAJVEĆE ZALIHE NA SVIJETU

Venezuela potvrdila 'povijesni' naftni sporazum sa SAD-om

Piše HINA,
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Venezuela potvrdila 'povijesni' naftni sporazum sa SAD-om
Foto: MIRAFLORES PALACE
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Venezuela i SAD potpisali su 'povijesni' naftni sporazum: Delcy Rodríguez slavi ulaganja od 100 milijardi dolara i novi energetski uzlet, dok Trump tvrdi da će Amerikanci dobiti jeftiniji benzin bez troška za porezne obveznike

Privremena predsjednica Delcy Rodríguez potvrdila je u petak da je Venezuela potpisala "povijesni" naftni sporazum sa Sjedinjenim Državama, uputivši "duboku zahvalu" američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i američkoj vladi, a gotovo devet mjeseci nakon što je američka vojska zarobila predsjednika Nicolása Madura.

- Venezuela objavljuje povijesni sporazum s vladom Sjedinjenih Država, koji će imati značajan utjecaj na oporavak naše nacije - stoji u priopćenju koje je Rodríguez objavila na društvenim mrežama. 

Prema njezinim riječima, sporazum će omogućiti znatno povećanje proizvodnje nafte uz sudjelovanje privatnih operatera, a, navela je, podrazumijeva "razvoj 17 strateških nalazišta s dokazanim potencijalom od 65 milijardi barela nafte, ulaganje veće od 100 milijardi dolara te više od 209 milijardi dolara poreznih prihoda za državu".

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A to će, pak, omogućiti, dodala je, "znatan priljev ulaganja usmjerenih na obnovu i izgradnju strateške infrastrukture za razvoj naše industrije ugljikovodika". Rodríguez je ustvrdila kako sklapanjem ovog sporazuma Venezuela ulazi u "novu eru oporavka, rasta, sigurnosti proizvodnje i blagostanja za svoj narod". 

- Naš je cilj učvrstiti položaj energetske velesile stavljanjem naših golemih rezervi u službu nacionalnog razvoja, otvaranja radnih mjesta, povećanja prihoda naših radnika i dobrobiti našeg naroda - poručuje se u objavi za medije. 

Venezuela raspolaže najvećim dokazanim zalihama nafte na svijetu, s više od 303 milijarde barela. Ipak, njezina proizvodnja ostaje ograničena.

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Istovremeno, američke strateške zalihe nalaze se na najnižoj razini od studenoga 1982. godine, prema podacima američke Uprave za energetske informacije (EIA).

Washington se obvezao na postupno puštanje u promet 172 milijuna barela – od ukupno 415 milijuna koliko su te rezerve brojale krajem veljače – kako bi se ublažili poremećaji u opskrbi i rast cijena sirove nafte povezan s aktualnim ratom na Bliskom istoku.

Prema riječima Donalda Trumpa, "ovaj povijesni sporazum" kojim se osigurava većinska američka kontrola nad više od 65 milijardi barela dokazanih naftnih rezervi u Venezueli, omogućit će "znatno snižavanje cijene benzina za sve Amerikance u godinama koje dolaze". Američki predsjednik također tvrdi da taj sporazum "neće stajati američke porezne obveznike ništa”.

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- Ova će transakcija znatno ojačati ionako sve bolje odnose između Venezuele i Sjedinjenih Država - dodao je Trump. 

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