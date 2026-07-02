Cijene stanova poskupjele za 14 posto na godišnjoj razini

Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj u prvom su su tromjesečju ove godine u prosjeku porasle za 3,3 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini rast cijena iznosio 14,3 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Novi stambeni objekti u prvom tromjesečju 2026. poskupjeli su u prosjeku za 2,1 posto u odnosu na zadnji kvartal 2025. godine. U odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine, cijene novogradnji "ojačale" su za 9,7 posto, pokazuje izvješće DZS-a objavljeno u četvrtak.

Cijene postojećih stambenih objekata u odnosu na četvrto tromjesečje 2025. u prosjeku su više za 3,7 posto, a u odnosu na prvo tromjesečje 2025. za 16,1 posto.

Cijene stambenih objekata u prvom tromjesečju 2026. u odnosu na četvrto tromjesečje 2025. prosječno su više za Grad Zagreb za 4,8 posto, za Jadran za 2,3 posto, a za ostala područja za 2,2 posto.

Cijene stambenih objekata u odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine, na godišnjoj razini, u prosjeku su za Grad Zagreb više za 14,7 posto, za Jadran za 12,6 posto, dok su za ostala područja više za 18,1 posto.