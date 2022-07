Cijene u eurima već zbunjuju kupce: Kupio 10 paketa instant kave pa se šokirao iznosom

Kupac je na blagajnu Konzuma u Zagrebu ovoga vikenda došao s 10 kutija instant kave čija je cijena 74,99 kuna. No, neugodno se iznenadio kad je čuo koliki je račun. Mislio je da je cijena 9,95, ali radilo se o cijeni u eurima. Blagajnica mu je stoga stornirala račun. Ovo je samo posljednji u nizu primjera koliko su kupci zbunjeni dvojnim cijenama. Prodavačice kažu da će toga biti još.

Iz Konzuma su prošlog tjedna objavili da će "svi artikli u imati cijenu iskazanu u kunama i u eurima te iznos fiksnog tečaja konverzije, koji iznosi 7,53450 kuna za euro, a promjena svih etiketa u Konzumovih više od 600 prodavaonica bit će napravljena do kraja srpnja". KTC je prošli tjedan također objavio da se odlučio za dvojno iskazivanje kako bi kupcima omogućio što lakšu prilagodbu na novu valutu. Njihov potez isto je tako zbunio kupca koji je natrpao kolica omiljenim sladoledom misleći da je na akciji. Kad je došao na blagajnu, neugodno se iznenadio. Nakon što mu je blagajnica rekla da je cijena u eurima, sladolede je vratio.

Iako je obaveza dvojnog iskazivanja cijena u eurima i kunama na snazi tek od 5. rujna, odmah nakon što je Hrvatska i službeno ušla u eurozonu, neki su trgovački lanci poput gore navedenih već istaknuli cijene u eurima za određeni dio asortimana. S obzirom na to da kupce već bune dvojne cijene, provjerili smo koliko u eurima iznose prehrambeni proizvodi koji se najviše kupuju.

Izdvojili smo 10 najprodavanijih artikala, evo koliko koštaju u eurima

Kruh bijeli 600 g stoji 1,72 eura (12,99 kn), litra svježeg mlijeka je 1,37 eura (10,29), pakiranje od 10 jaja stoji 2,39 eura (17,99 kn), kilogram mrkve je 1,06 eura (7,99 kn), kilogram mladog krumpira stoji 0,66 eura (4,99 kn), kilogram luka prodaje se po 1,06 eura (7,99 kn). Litra suncokretova ulja trenutačno je na akciji po 2,39 eura (17,99 kn). Kilogram brašna stoji 1,33 eura (9,99 kn). Što se tiče mesa, u trgovinama je cijena pakiranja od 400 g pilećih prsa 7,03 eura (52,99 kn), a kilogram svinjetine je 6,87 eura (51,77 kn).

Kupce će, kako smatraju blagajnice, cijene u eurima jako buniti, a i one same se boje da im se slučajno ne dogodi da obračunaju cijenu u eurima, a kupcu naplate taj iznos u kunama. Bit će svega, komentiraju. Cjelokupan proces uvođenja eura podijeljen je u tri faze. Prva se odnosi na prikaz dvojnih cijena i fiksnog tečaja. Dvojne će se cijene iskazivati do 31. prosinca 2023. na svim proizvodima uključujući i internetsku prodavaonicu.

Druga će faza početi 1. siječnja 2023. s uvođenjem eura, a važno je napomenuti da će se u kunama moći plaćati do 14. siječnja 2023., uz povrat novca u eurima. Treća faza odnosi se na razdoblje od 15. siječnja 2023., kad će euro biti jedina valuta kojom će kupci moći plaćati.

